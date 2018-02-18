گرانی مرغ ربطی به شیوع آنفلوانزا ندارد

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر ارتباطی با شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای گوشتی در برخی نقاط کشور دارد؟، اظهارداشت: خیر افزایش قیمت ربطی به این مساله ندارد و ما نیز بارها اعلام کرده ایم که قیمت های فعلی باعث زیان تولیدکنندگان می شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهاده های دامی و جوجه یکروزه دلیل گرانی مرغ در بازار است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم ذرت تحویل به مرغداری حدود ۱۰۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم کنجاله سویا تحویل به مرغداری حدود ۱۹۰۰ تومان است.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی قیمت جوجه یکروزه را نیز بین ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان اعلام کرد.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت قصد دارد تعرفه واردات کنجاله سویا را افزایش دهد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد به اندازه هر درصدی که تعرفه را بالا می برند همان میزان روی قیمت تمام شده تولید مرغ تاثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: ما از وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی درخواست می کنیم مانع این اقدام شوند.

یوسفی گفت: اگر تعرفه واردات کنجاله سویا افزایش یابد و تعرفه دانه ثابت بماند، برای کارخانجات روغن کشی رانت ایجاد می شود.