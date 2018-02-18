  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

گرانی مرغ ربطی به شیوع آنفلوانزا ندارد

گرانی مرغ ربطی به شیوع آنفلوانزا ندارد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه گرانی مرغ ربطی به شیوع آنفلوانزا در واحدهای گوشتی ندارد،گفت: شنیده می شود دولت قصدافزایش تعرفه واردات کنجاله سویا را دارد.

محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر ارتباطی با شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحدهای گوشتی در برخی نقاط کشور دارد؟، اظهارداشت: خیر افزایش قیمت ربطی به این مساله ندارد و ما نیز بارها اعلام کرده ایم که قیمت های فعلی باعث زیان تولیدکنندگان می شود.  

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهاده های دامی و جوجه یکروزه دلیل گرانی مرغ در بازار است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم ذرت تحویل به مرغداری حدود ۱۰۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم کنجاله سویا تحویل به مرغداری حدود  ۱۹۰۰ تومان است.  

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی قیمت جوجه یکروزه را نیز بین ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان اعلام کرد.  

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه دولت قصد دارد تعرفه واردات کنجاله سویا را افزایش دهد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد به اندازه هر درصدی که تعرفه را بالا می برند همان میزان روی قیمت تمام شده تولید مرغ تاثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد.  

وی تصریح کرد: ما از وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی درخواست می کنیم مانع این اقدام شوند.  

یوسفی گفت: اگر تعرفه واردات کنجاله سویا افزایش یابد و تعرفه دانه ثابت بماند، برای کارخانجات روغن کشی رانت ایجاد می شود.  

کد مطلب 4230634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها