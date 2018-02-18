به گزارش خبرنگار مهر، از طریق جی پی اس، موبایل روشن یکی از مسافران، محل تقریبی هواپیما مشخص شده است .
محل تقریبی پشت گردنه بیژن، محلی بین پادنا و سی سخت محلی است که از این طریق مشخص شد.
تیم های امدادی برای یافتن هواپیما به این محل اعزام شده اند.
یاسوج- محل تقریبی هواپیما از طریق موبایل روشن یکی از مسافران مشخص شده است .
به گزارش خبرنگار مهر، از طریق جی پی اس، موبایل روشن یکی از مسافران، محل تقریبی هواپیما مشخص شده است .
محل تقریبی پشت گردنه بیژن، محلی بین پادنا و سی سخت محلی است که از این طریق مشخص شد.
تیم های امدادی برای یافتن هواپیما به این محل اعزام شده اند.
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