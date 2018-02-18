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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۹

محل تقریبی هواپیما مشخص شده است

محل تقریبی هواپیما مشخص شده است

یاسوج- محل تقریبی هواپیما از طریق موبایل روشن یکی از مسافران مشخص شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، از طریق جی پی اس، موبایل روشن یکی از مسافران، محل تقریبی هواپیما مشخص شده است .

محل تقریبی پشت گردنه بیژن، محلی بین پادنا و سی سخت محلی است که از این طریق مشخص شد.

تیم های امدادی برای یافتن هواپیما به این محل اعزام شده اند.

کد مطلب 4231268

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