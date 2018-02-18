به گزارش خبرنگار مهر، از طریق جی پی اس، موبایل روشن یکی از مسافران، محل تقریبی هواپیما مشخص شده است .

محل تقریبی پشت گردنه بیژن، محلی بین پادنا و سی سخت محلی است که از این طریق مشخص شد.

تیم های امدادی برای یافتن هواپیما به این محل اعزام شده اند.