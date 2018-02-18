حجت الاسلام ابوترابی فرد درگذشت فرزند احمد توکلی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوترابی فرد در پی درگذشت محمد توکلی فرزند دکتر احمد توکلی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برادر ارجمند، استاد گرانمایه جناب آقای دکتر احمد توکلی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت فرزند برومند و گرانقدرتان مرحوم مغفور آقای محمد توکلی را خدمت حضرت عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم.

برای آن جوان متدین و هنرمند متعهد از خداوند سبحان علو درجات و برای آن برادر عزیز و خاندان معزی بویژه مادر مکرمه و صبور ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سیدمحمدحسن ابوترابی