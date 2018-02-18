  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

درپیامی؛

حجت الاسلام ابوترابی فرد درگذشت فرزند احمد توکلی را تسلیت گفت

حجت الاسلام ابوترابی فرد درگذشت فرزند احمد توکلی را تسلیت گفت

حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در پی درگذشت محمد توکلی فرزند احمد توکلی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوترابی فرد در پی درگذشت محمد توکلی فرزند دکتر احمد توکلی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برادر ارجمند، استاد گرانمایه جناب آقای دکتر احمد توکلی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت فرزند برومند و گرانقدرتان مرحوم مغفور آقای محمد توکلی را خدمت حضرت عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم.

برای آن جوان متدین و هنرمند متعهد از خداوند سبحان علو درجات و برای آن برادر عزیز و خاندان معزی بویژه مادر مکرمه و صبور ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
سیدمحمدحسن ابوترابی

کد مطلب 4231341
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها