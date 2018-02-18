ترس از تهدید دشمن برای مسئولان مذموم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی شاهچراغی شامگاه یکشنبه در مراسم وداع با شهدای گمنام در ورامین طی سخنانی اصل جاودانگی امام (ره) را حرکت و تلاش در راه خدا دانست و گفت: حرکت کردن در راه خدا ، خلوص نیت ، وتلاش جهادی در مسیرحق مشکلات کنونی کشور را حل خواهد کرد.

وی همچنین اضافه کرد: ترس از یک تشر و تهدید دشمن برای مسئولان مذموم است، امروز بسیاری ازمشکلات ما درحوزه مدیریتی کشور به دلیل این است، که حرکت ما در مدار خدا نیست و جنس آن حرکت از جنس خدا و شهدا و این انقلاب نیست.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران ادامه داد: شهدا با توکل به خدا از هیچ کس نمی ترسیدند و امروز عزت ما برگرفته از استخوان های شهدا و خون آنان است، همه ما مسئولین در عرصه های مختلف این نظام جای تاسف دارد، اگر بخواهیم در کنار این شهدا و سر سفره آن ها باشیم، اما نفهمیم و ندانیم که حیثیت و بزرگی ما به دلیل همین این استخوان های شهدا است.

بر اساس این گزارش، مراسم وداع با ۲ شهید گمنام والامقام هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ورامین برگزار شد.

مراسم تشییع و تدفین پیکرهای پاک این دو شهید نیز، فردا ۳۰ بهمن‌ماه جاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر در شهرستان پیشوا انجام می‌شود، این مراسم از میدان سپاه شهرک «نقش‌جهان» آغاز شده و به سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا صورت می پذیرد.

دانشجویان این دانشگاه پذیرای این ۲ شهید والامقام خواهند بود و پیکر این ۲ شهید در این دانشگاه به خاک سپرده خواهد شد.