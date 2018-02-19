محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: این سازمان با هدف پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث به ویژه حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال اجرای طرح آموزش چهره به چهره دانش آموزان را آغاز کرده است.

وی عنوان کرد: این طرح که از ۲۳ بهمن آغاز شده و تا آخرین چهارشنبه سال ادامه خواهد داشت در مرحله اول دانش آموزان مقطع ابتدایی را تحت آموزش قرار خواهد داد.

بیاناتی اظهار کرد: مرحله اول این طرح از مدارس مقطع ابتدایی ناحیه یک همدان آغازشده و در ادامه مناطق و مقاطع دیگر آموزشی را نیز در برخواهد گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان با تاکید بر اهمیت آموزش و پیشگیری در برنامه های این سازمان از آموزش ۸۴ هزار و ۱۷۸ نفر از شهروندان در ۱۰ ماهه اول سال ۹۶ خبر داد و افزود: این آموزش ها بطور مستمر و در تمام طول سال ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از آغاز سال ۹۶ در اجرای طرح پایش سطح ایمنی اماکن ۶۰۴ مورد بازدید از مراکز اداری، تجاری، درمانی، اقامتی، تجمعی، مراقبتی، آموزشی انجام شده است، عنوان کرد: گزارش بازدید و دستورالعمل ایمنی به مراکز مذکور اابلاغ شد که باید توسط متولیان آن اجرایی شود.

محمدرضا بیاناتی با اشاره به ۱۳۶ مورد بازدید از اماکن اسکان مسافران و ارایه توصیه های ایمنی به مسافران و متولیان این مراکز در سال گذشته عناون کرد: این روند در روزهای پایانی سال وتعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت.