آماری که نشان می دهد «کریس رونالدو» به اوج برگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، با ۱۰ گل در ۶ بازی آخری که کریس رونالدو انجام داده است، توانسته یکی از بهترین گلزنان تیمش در رقابتهای این فصل لالیگا باشد و دوباره توانایی گذشتهاش در گلزنی را به دست آورده و از بحران خارج شود.
عملکرد فوقالعاده او از بازی مقابل تیم فوتبال دپورتیوو لاکرونیا آغاز شد، جایی که در برد ۷ بر یک تیمش او توانست دو گل از گلها را بزند. یک هفته بعد او کارش را تکرار کرد و در مستایا هر دو پنالتی تیمش را تبدیل به گل کرد.
روند گلزنیهای او ادامه داشت تا جایی که توانست در لیگ قهرمانان اروپا و مقابل پاریسن ژرمن دوباره گلزنیها را آغاز کند و ۲ گل از ۳ گل تیمش را بزند.
در آخرین بازی رئال که یکشنبه شب برگزار شد هم او دوباره گل زد و نشان داد که به روزهای اوجش بازگشته است.
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