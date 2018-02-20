آماری که نشان می دهد «کریس رونالدو» به اوج برگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، با ۱۰ گل در ۶ بازی آخری که کریس رونالدو انجام داده است، توانسته یکی از بهترین گلزنان تیمش در رقابت‎های این فصل لالیگا باشد و دوباره توانایی گذشته‎اش در گلزنی را به دست آورده و از بحران خارج شود.

عملکرد فوق‎العاده او از بازی مقابل تیم فوتبال دپورتیوو لاکرونیا آغاز شد، جایی که در برد ۷ بر یک تیمش او توانست دو گل از گل‌ها را بزند. یک هفته بعد او کارش را تکرار کرد و در مستایا هر دو پنالتی تیمش را تبدیل به گل کرد.

روند گلزنی‌های او ادامه داشت تا جایی که توانست در لیگ قهرمانان اروپا و مقابل پاری‎سن ژرمن دوباره گلزنی‎ها را آغاز کند و ۲ گل از ۳ گل تیمش را بزند.

در آخرین بازی رئال که یکشنبه شب برگزار شد هم او دوباره گل زد و نشان داد که به روزهای اوجش بازگشته است.