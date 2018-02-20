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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

آماری که نشان می دهد «کریس رونالدو» به اوج برگشته است

آماری که نشان می دهد «کریس رونالدو» به اوج برگشته است

کریس رونالدو در بازی مقابل بتیس به روند گلزنی‏‌اش ادامه داد تا نشان دهد بحران را پشت سر گذاشته و به روزهای خوبش نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با ۱۰ گل در ۶ بازی آخری که کریس رونالدو انجام داده است، توانسته یکی از بهترین گلزنان تیمش در رقابت‎های این فصل لالیگا باشد و دوباره توانایی گذشته‎اش در گلزنی را به دست آورده و از بحران خارج شود.

عملکرد فوق‎العاده او از بازی مقابل تیم فوتبال دپورتیوو لاکرونیا آغاز شد، جایی که در برد ۷ بر یک تیمش او توانست دو گل از گل‌ها را بزند. یک هفته بعد او کارش را تکرار کرد و در مستایا هر دو پنالتی تیمش را تبدیل به گل کرد.

روند گلزنی‌های او ادامه داشت تا جایی که توانست در لیگ قهرمانان اروپا و مقابل پاری‎سن ژرمن دوباره گلزنی‎ها را آغاز کند و ۲ گل از ۳ گل تیمش را بزند.

در آخرین بازی رئال که یکشنبه شب برگزار شد هم او دوباره گل زد و نشان داد که به روزهای اوجش بازگشته است.

کد مطلب 4231903

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