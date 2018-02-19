ATR نقص فنی نداشت/ فرضیه علت سقوط هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گزارشی از سقوط هواپیمای ای تی آر ارائه داد.

نماینده مردم جهرم گفت: قرار است چهارشنبه هفته جاری با توجه به حساسیت رئیس مجلس و ماموریتی که به کمیسیون عمران محول شده است، جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر رفاه، مسئولان هواپیمایی آسمان و مدیرعامل هواپیمایی کشوری، تیم امداد و نجاتی که در محل حادثه حاضر شدند،در کمیسیون عمرانبرگزار شود.

رئیس کمیسیون عمران گفت: در جلسه ای که روز گذشته در سازمان مدیریت بحران تشکیل شد، تاکید ما بر این بود که اول امداد و نجات انجام شود. به عبارت دیگر همه استان ها و سازمان امداد و نجات بسیج شوند تا بتوانیم آثاری از هواپیما پیدا کنیم، شاید بتوانیم در این حادثه افرادی را زنده پیدا کنیم.

وی افزود: بر اساس گزارشات وصول شده، آنچه به عنوان فرضیه مطرح است این است که معمولا هواپیماها بر اساس طرحی که هواپیمایی کشوری ارائه داده است باید از روی قله دنا رد می شدند که برای این منظور باید در ارتفاع ۱۵ هزار پا به بالا صعود می کردند؛ چرا که قله دنا دارای ارتفاع ۱۴ هزار پا می باشد. اما در شرایطی که هوا بسیار صاف بوده و دید مستقیم داشتیم، دره ای یو شکلی کنار فرودگاه وجود داشته که هواپیماها آن مسیر را انتخاب می کردند و دیگر طرح سازمان هواپیمایی را اجرا نمی کردند.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد خلبان هواپیمای ای تی آر آسمان که روز گذشته دچار سقوط شد، مسیر را خودش انتخاب کرده و آنجا با ابرهای متراکم و توربالانسی که داشته است، دچار چنین حادثه ای شده است.

رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: مسئله ای که مطرح است این است که با وجود اینکه خلبان می دانسته است که وضعیت جوی خراب است، آیا چنین مسیری را انتخاب کرده است، آیا سازمان هواپیمایی آسمان چنین سخت گیری را کرده بود که خلبان ها از آن مسیر استفاده نکنند، گاهی اعتماد به نفس به بالا کار دست افراد می دهد.

وی ادامه داد: زمانی که شرایط جوی نامناسب است و دید کافی وجود ندارد، طبیعی است مسیری انتخاب شود که کاملا دید داشته باشد، به عنوان مثال در فرودگاه یاسوج تا سال ۹۰ گفته شده بود که اگر هوا ابری بود و دید کافی وجود نداشت، پروازها لغو است اما بعد از سال ۹۰ شرایطی برای پروازها اعلام شده بود که در آن شرایط می توانند پرواز کنند. سوال این است که آیا شرکت آسمان خلبان ها را ملزم کرده بود که باید آن شرایط را رعایت کنند؟

رضایی کوچی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نقص فنی و یا کهنه بودن هواپیما منجر به این حادثه شده است، گفت:هواپیما هر چه نوتر باشد بهتر است، طبیعی است که هواپیمای فرسوده با هواپیمای نو خیلی تفاوت دارد. ای تی آر هم هواپیمای خوبی است، اما باید مقررات اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه هواپیمای ای تی آر نقص فنی نداشته است، گفت: در شرایط سخت با توجه به راهی که خلبان انتخاب کرده است، هواپیمای نو شاید می توانست عبور کند.