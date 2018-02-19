نامزدهای دوازدهمین و سیزدهمین دوره جایزه مهرگان علم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جایزه مهرگان، این دبیرخانه گزارشی از برگزاری نشست اقناعی داوران مهرگان علم منتشر کرد و از اضافه شدن بخش‌های جدید به جایزه اصلی مهرگان علم «علم برای همه» خبر داد.

در گزارش دبیرخانه به نقل از علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان و با اشاره به تجارب کسب شده از دوره‌های قبلی جایزه مهرگان علم آمده است:

با نظر و پیشنهاد هیئت داوران دوازدهمین و سیزدهمین دوره جایزه مهرگان علم و دیگر کارشناسان محیط زیست، از این پس علاوه بر اهدای جایزه به «بهترین کتاب در حوزه محیط زیست»، در بخش «شخصیت برجسته و تأثیرگذار محیط زیست» و نیز در بخش «تشکل‌های مردم نهاد» جایزه مهرگان علم به طور جداگانه به برگزیدگان هر بخش اهدا خواهد شد.

در انتخاب شخصیت برجسته در حوزه محیط زیست عموماً به مجموعه‌ای از آثار تألیف یا ترجمه شده، فعالیت‌ها و خدمات زیست‌محیطی و دامنه اثربخشی آن‌ها توجه می‌شود و در مواردی نیز صرفا یک کوشش و حرکت فردی که به اندازه کافی مهم، خلاقانه و تأثیرگذار باشد در نظر گرفته می‌شود.

در انتخاب برترین تشکل‌های مردم نهاد نیز اثربخشی فعالیت زیست‌محیطی، میزان جلب مشارکت جوامع محلی، کیفیت آموزش و ترویج مفاهیم زیست‌محیطی و همچنین شرایط سخت کاری و دورافتادگی محل فعالیت مورد توجه قرار می‌گیرد.

اسکندر فیروز، هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، اسماعیل عباسی، مژگان جمشیدی و کاوه فیض اللهی داوران دوره‌های دوازدهم و سیزدهم جایزه مهرگان علم در حوزه محیط زیست را تشکیل می‌دهند، بهرام معلمی و محمد رضا داهی نیز به عنوان «مشاوران علمی» به هیئت داوران مهرگان یاری می‌رسانند.

مدیر جایزه مهرگان در آغاز نشست از دقت نظر و زحمات یکایک داوران که از تهران و دیگر شهرها به جلسه اقناعی آمده بودند تشکر کرد و از اینکه مهندس اسکندر فیروز بنیان‌گذار محیط زیست ایران بار دیگر به عنوان «رییس هیئت داوران جایزه مهرگان علم» حضور دارد و به پشتوانه دانش و تجربه خود و سال‌ها مدیریت در عرصه محیط زیست می‌تواند به داوران مهرگان علم و جایزه مهرگان یاری رساند، ابراز خرسندی کرد.

علیرضا زرگر افزود: یقین دارم که شرایط دشوار و پر ابهامی که این روزها بر محیط زیست ایران سایه افکنده است دوامی نخواهد داشت. شخصیت‌ها و خادمان محیط زیست ایران توانایی آن را دارند که بر این فضای بهت‌زده فایق آیند و غبار غم را از چهره شیفتگان طبیعت ایران بزدایند. جوانی که داوطلبانه با کمترین امکانات، بدون هیچ چشمداشت مادی به دورافتاده‌ترین نقاط ایران سفر کرده و برای حفظ حیات وحش و طبیعت ایران تلاش می‌کند در واقع سرمایه ملی ما و شایسته احترام و قدرشناسی است و هرگز نباید با درشتی و به بهانه‌های واهی او را از خدمت بی‌شائبه به سرزمین مادری دلسرد و ناامید کرد.

در ادامه جلسه فهرست کتاب‌ها، شخصیت‌ها و تشکل‌های راه‌یافته به مرحله ما قبل نهایی جایزه که بر مبنای نظر و پیشنهاد داوران در ۱۰ ماهه گذشته تنظیم شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت از میان ١٥ کتاب راه یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم، ۵ کتاب و از میان ١٥ چهره برجسته و تأثیر گذار محیط زیست ایران، ۵ شخصیت و از میان ٢١ تشکل مردم نهاد، ۷ تشکل مستقل و مردمی به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم راه یافتند.

پنج نامزد دریافت جایزه مهرگان علم در بخش بهترین کتاب در حوزه محیط زیست، (به نظم الفبایی نام کتاب‌ها) عبارتند از:

- اکولوژی و محیط زیست خودمانی؛ تألیف دکتر نصرت‌الله صفائیان؛ انتشارات معین

- پرندگان ایران، تألیف مشترک دکتر ابوالقاسم خالقی‌زاده، محمد توحیدی‌فر و پنج پژوهشگر و نویسنده خارجی: دکتر کیس روزلار (Kees Roselaar)، دکتر درک ا. اسکات (Derek A. Scott)، دکتر جری ملیکووسکی (Jiří Mlíkovský)، مایکل بِلیر(Michael Blair)، دکتر پاول کاوارتالنوف (Pavel Kvartalnov)؛ انتشارات ایرانشناسی

- راهنمای میدانی بیماری‌های عفونی، متابولیک و انگلی رایج در حیات وحش ایران؛ تألیف دکتر ایمان معماریان؛ انتشارات نیم‌دایره

- راهنمای میدانی طبیعت‌گردی با گیاهان ایران؛ تألیف مجید اسکندری؛ انتشارات ایرانشناسی

- گیاهان و پوشش گیاهی شمال غربی خلیج فارس؛ تألیف دکتر حسین آخانی؛ انتشارات دانشگاه تهران

همچنین پنج نامزد دریافت جایزه مهرگان علم در بخش چهره‌های تأثیرگذار در عرصه محیط زیست، (به نظم الفبایی نام نامزدها) عبارتند از:

- مهدی جمالی‌نژاد؛ دکترای برنامه‌ریزی شهری، شهردار یزد (شهردار سابق اصفهان)، مروج دوچرخه‌سواری همگانی و بانی طرح سه‌شنبه‌ها با دوچرخه در شهر اصفهان

- بهرام حسن‌زاده کیابی؛ دکترای آبزیان و حیات وحش، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه؛ برای مجموعه آثار و خدمات

- بیژن فرهنگ دره‌شوری؛ بوم‌شناس، نویسنده، پژوهشگر و عکاس طبیعت ایران؛ برای مجموعه آثار و خدمات

- هنریک مجنونیان؛ نویسنده و مترجم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه؛ برای مجموعه آثار و خدمات

- سید باقر موسوی؛ محیط‌بان، عکاس حیات وحش، احیاکننده زیست‌گاه آهوها در منطقه جنگی فکه در خوزستان

بر اساس این گزارش، هفت نامزد دریافت جایزه مهرگان علم در بخش تشکل‌های زیست‌محیطی مردم نهاد هم (به نظم الفبایی نام تشکل‌ها) عبارتند از:

- انجمن دشتبان طالقان؛ تشکل مردمی در طالقان استان البرز؛ برای فعالیت‌های مؤثر زیست‌محیطی، آشنا کردن جوامع محلی با بیماری مهلک طاعون نشخوارکنندگان، برگزاری همایش طاعون نشخوارکنندگان که حیات وحش مناطق وسیعی از ایران را درگیر کرده و تلفات سنگینی به بار آورده بود.

- انجمن سبز چیا؛ تشکل مردمی در مریوان استان کردستان؛ برای فعالیت‌های مؤثر زیست‌محیطی، انتشار ماهنامه، تشکیل کمیته‌های مختلف زیست‌محیطی، حفاظت از جنگل‌های منطقه و کمک به مهار آتش‌سوزی در جنگل، فرهنگ‌سازی میان جوامع محلی برای کنار گذاشتن تفنگ و شکار بی‌رویه، پاکسازی مناطق طبیعی و دریاچه زریوار

- انجمن سبزگستران پاقلات؛ تشکل مردمی در نزدیکی لامرد در جنوب استان فارس؛ برای فعالیت‌های مؤثر زیست‌محیطی، مقابله با بیابان‌زایی و ایجاد پارک جنگلی به وسعت چهار هکتار، کشت نهال و گیاهان دارویی، ایجاد منطقه شکار ممنوع و احداث پاسگاه محیط‌بانی، علوفه‌رسانی، ساخت آب‌انبار و آبشخور برای حیات وحش، جلب مشارکت جوامع محلی و آموزش آن‌ها

- انجمن دوستداران محیط زیست و طبیعت کلمرز؛ تشکل مردمی در کهنوج در جنوب استان کرمان؛ برای فعالیت‌های مؤثر زیست‌محیطی، تلاش در جهت حفظ گونه‌های کمیاب و روبه انقراض حیات وحش منطقه همچون خرس سیاه، ردیابی و طعمه‌گذاری برای اطلاع از وضعیت زیستی گونه‌های کمیاب با حداقل امکانات در شرایط دشوار منطقه

- گروه دوستداران طبیعت رفسنجان؛ تشکل مردمی در رفسنجان؛ برای فعالیت‌های مؤثر زیست‌محیطی، حراست از حیات وحش و علوفه‌رسانی، گسترش برنامه‌های طبیعت‌گردی، آموزش جوامع محلی و جلب مشارکت‌های مردمی، تشکیل گروه حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش

- گروه مردمی دیده‌بان استهبان فارس؛ تشکل مردمی در استهبان استان فارس؛ برای فعالیت‌های مؤثر زیست‌محیطی، نجات پرندگان مهاجر در چندین مرحله با حداقل امکانات، جلب مشارکت اهالی روستای بستروم فارس برای نجات جان ۱۰۰۰ جوجه فلامینگوی گرفتار شده در آبگیرهای خشک شده پارک ملی بختگان

- مرکز تحقیقاتی فوک خزری؛ تشکل مردمی در جزیره آشوراده استان گستان؛ برای تأسیس مرکز تحقیقات فوک خزری، حفاظت از تنها پستاندار دریای خزر و جلوگیری از انقراض نسل آن، فرهنگسازی، حمایت و کمک مالی به صیادان محلی، آموزش نحوه نجات و رهاسازی فوک‌های به دام افتاده در تورهای صیادی

مطابق همین گزارش و برابر اعلام دبیرخانه جایزه مهرگان، مراسم نهایی اهدای جایزه مهرگان علم با حضور داوران، برگزیدگان، کارشناسان و علاقه‌مندان محیط زیست در نیمه دوم اسفندماه ۹۶ و یا در بهار ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.