اعتراض به تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۶ شهرداری حمیدیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، هیئت تطبیق فرمانداری شهرستان یزد در نشستی با حضور اعضاء و کارشناسان مرتبط در حوزه شهرداری‌ها به بررسی صورت‌جلسه شماره ۱۲ شورای شهر حمیدیا با موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۶ شهرداری حمیدیا پرداخت که گزارش آن به شرح ذیل است؛

۱- هیئت تطبیق فرمانداری شهرستان یزد در مورد نحوه تعیین تعرفه پیرامون عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری ـ کارگاهی، صنعتی ـ انباری، مسکونی و سایر کاربری‌ها ضرورت رعایت قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را تأکید و اخذ عوارض تفکیک را به‌موجب آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و مغایر قانون تشخیص داد و ردیف‌های مورد اشاره در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال آینده شهرداری حمیدیا را رد کرد.

۲- همچنین هیئت تطبیق فرمانداری به مصوبات این شورا در خصوص عوارض؛ تابلوهای شناسایی با مجوز و بدون مجوز، عوارض کسر فضای باز، بهاء خدمات ارزش افزوده ناشی از اقدامات عمرانی شهری ـ عوارض اراضی غیر محصور و رهاشده، بهای خدمات فضای سبز و نیز تبصره د قسمت ردیف ۲۳ (به ازای هر پاسخ استعلام مبلغ ۴۰۰ هزار ریال) و ردیف ۴۳ (تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری بر استفاده از تأسیسات شهری) را با عنایت به دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی اعتراض و خواستار لغو و اصلاح آنها شد.

۳- هیئت تطبیق شهرستان یزد پیرامون افزایش بهاء خدمات در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۹۶ با توجه به سیاست‌های عمومی دولت محترم تا ۱۰ الی ۱۲ درصد را موافقت و مازاد بر آن را اعتراض نموده و درخواست تعدیل آن را داشت.

گفتنی است؛ هیئت تطبیق فرمانداری شهرستان یزد به ریاست فرماندار یزد و عضویت نماینده شورای اسلامی استان، نماینده دادگستری و با حضور کارشناسان مشاور در امور شهری و حقوقی تشکیل و حسب قانون کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را به منظور تطبیق با قوانین و شرح وظایف شوراها مورد بررسی قرار می‌دهد.