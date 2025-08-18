به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی صبح امروز در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ایجاد امنیت و آرامش در جامعه عبادتی بزرگ است و تحقق آن جز با همراهی مردم ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به نقش شهدا و جانبازان یزدی در عرصه‌های ایثار و مقاومت گفت: امنیت این استان ماهیتی مردمی دارد و کاهش ۲۰ درصدی جرایم در یزد نتیجه همدلی مسئولان و مشارکت مردم بوده است.

جانشین فراجا خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی همواره پشتوانه مردم و پناهگاه مظلومان بوده و همان‌طور که در دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنه‌ها جانفشانی کرده، امروز نیز در شهرها، روستاها و مرزها حضوری مؤثر دارد.

سردار رضایی با بیان اینکه پلیس مظهر خدمت و فداکاری برای مردم است، افزود: دشمنان نظام از اقتدار این نیرو آزرده شده‌اند و شهادت مأموران انتظامی نشان‌دهنده ایستادگی آنان برای پاسداری از عزت و امنیت کشور است.

وی ادامه داد: پلیس باید در برابر دشمن مقتدر و در برابر مردم مهربان باشد، خوشبختانه یزد در زمره استان‌های امن کشور قرار دارد و نیروی انتظامی با قاطعیت با هرگونه ناهنجاری برخورد خواهد کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در مجموعه انتظامی یزد گفت: مسیر پیش رو باید با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته به سمت رشد و بالندگی بیشتر برای حفظ امنیت مردم و صیانت از عزت جامعه ادامه یابد.