  1. استانها
  2. یزد
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۰۶

افزایش ۳ هزار مگاواتی تولید برق خورشیدی در یزد

افزایش ۳ هزار مگاواتی تولید برق خورشیدی در یزد

یزد- استاندار یزد گفت: طی سه سال آینده نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۳ هزار مگاواتی در استان یزد راه‌اندازی می‌شود.

دریافت 20 MB
کد خبر 6566584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها