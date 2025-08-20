https://mehrnews.com/x38PWW ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۰۶ کد خبر 6566584 استانها یزد استانها یزد ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲:۰۶ افزایش ۳ هزار مگاواتی تولید برق خورشیدی در یزد یزد- استاندار یزد گفت: طی سه سال آینده نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۳ هزار مگاواتی در استان یزد راهاندازی میشود. دریافت 20 MB کد خبر 6566584 کپی شد مطالب مرتبط آمادگی دانشگاه یزد برای طراحی و ساخت وسایل کمکتوانبخشی معلولان اعتراض به تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۶ شهرداری حمیدیا المان چتر سعادت در یزد رونمایی شد برچسبها یزد هفته دولت نشست خبری محمدرضا بابایی استاندار یزد
نظر شما