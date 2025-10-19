به گزارش خبرنگار مهر، مجید شخصی‌نیایی ظهر یکشنبه در نشستی با اصحاب رسانه با تأکید بر نقش پارک‌های علم و فناوری در ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری در جامعه، گفت: یکی از رسالت‌های اصلی این پارک‌ها، ایجاد پیوند مؤثر میان نوآوری، فناوری و توسعه است و در همین مسیر پارک‌های علم و فناوری می‌کوشند با تقویت ایده‌های نو، بستر خلق فناوری‌های جدید را فراهم کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۶۱۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد افزود: برگزاری رویدادهایی همچون «جشنواره ایده‌های برتر» و «جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی» نقش مهمی در معرفی دستاوردها و ایجاد انگیزه در فعالان حوزه فناوری دارد.

شخصی‌نیایی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی که از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرده و تاکنون ۱۹ دوره آن برگزار شده است، در ابتدا بیشتر بر جنبه‌های پژوهشی تمرکز داشت اما در سال‌های اخیر محور خود را بر نوآوری و تجاری‌سازی فناوری متمرکز کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری جشنواره در سال جاری اظهار کرد: تا پیش از این، جشنواره به‌صورت ملی و در اصفهان برگزار می‌شد اما امسال مقرر شده است که با هدف گسترش مشارکت و شناسایی ظرفیت‌های استانی، در سراسر کشور و با دبیرخانه‌های استانی برگزار شود. بر این اساس، پارک علم و فناوری یزد به عنوان دبیرخانه استانی این جشنواره انتخاب شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: هرچند در این دوره تنها تقدیر از برگزیدگان استانی پیش‌بینی شده است، اما با تصمیم مدیریت پارک علم و فناوری یزد، برگزیدگان این استان به صورت جداگانه نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

در ادامه این نشست، سمیه نایبی، مسئول دبیرخانه بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در استان یزد، با تشریح جزئیات برگزاری این دوره از جشنواره گفت: جشنواره امسال با هدف ترویج گسترده‌تر فرهنگ کارآفرینی و فناوری، برای نخستین‌بار با ساختار استانی برگزار می‌شود و دبیرخانه‌های استانی وظیفه اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام، داوری مقدماتی و برگزاری بخش‌های مختلف جشنواره را بر عهده دارند.

وی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام متقاضیان گفت: فراخوان جشنواره منتشر شده و متقاضیان می‌توانند تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی shtf.ir اقدام به ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: دبیرخانه استان ضمن راهنمایی متقاضیان، در صورت بروز مشکلات احتمالی با دبیرخانه مرکزی در اصفهان همکاری خواهد کرد.

نایبی گروه‌های مخاطب جشنواره را شامل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، شرکت‌های رشد یافته و نوپا مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی، خیرین کارآفرینی و سکوهای تأمین مالی جمعی عنوان کرد و افزود: بر اساس ضوابط، دست‌کم ۵۱ درصد سهام شرکت‌های شرکت‌کننده باید متعلق به بخش خصوصی باشد.

وی بخش‌های مختلف مسابقه‌ای جشنواره را شامل سه محور «طراحان کسب‌وکار»، «فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری» و «فناور صنعت‌ساز» دانست و توضیح داد: در بخش طراحان کسب‌وکار، شرکت‌های نوپایی حضور خواهند داشت که هنوز محصولات خود را به مرحله فروش یا تجاری‌سازی نرسانده‌اند. همچنین در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری، شرکت‌ها در دو گروه با سابقه کمتر و بیشتر از سه سال داوری خواهند شد.

مسئول دبیرخانه جشنواره در خصوص جدول زمانی رویداد گفت: ارزیابی طرح‌های ثبت‌نام‌شده از اول آذر تا اول بهمن ۱۴۰۴ در دبیرخانه‌های استانی انجام می‌شود و مراسم تقدیر از برگزیدگان استانی نیز در بازه زمانی ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. مرحله داوری نهایی و بازدیدهای میدانی از طرح‌های منتخب نیز از اول بهمن ۱۴۰۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد.

وی زمان برگزاری مرحله نهایی جشنواره را روزهای ۶ و ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در اصفهان اعلام کرد و گفت: داوری نهایی طرح‌ها در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

نایبی در پایان با اشاره به جوایز برگزیدگان نهایی که بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در بخش‌های مختلف متغیر است، ابراز امیدواری کرد که در این دوره شاهد درخشش شرکت‌های فناور و نوآفرین یزدی در سطح ملی باشیم.