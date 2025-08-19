حجت‌الاسلام علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجتماع هیئات مذهبی استان یزد در جوار بارگاه منور امام رضا (ع) خبر داد و گفت: این برنامه معنوی روز جمعه ۳۱ مردادماه همزمان با ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.



وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۶ در حرم مطهر آغاز می‌شود و در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بخش‌هایی همچون اجرای مجری، تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، سخنرانی وعاظ و خطبا، شعرخوانی آئینی و مداحی مداحان برجسته اهل‌بیت (ع) از استان یزد گنجانده شده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه این برنامه از سه سال گذشته به ابتکار و مدیریت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد و هیئات مذهبی این استان در مشهد مقدس برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف اصلی این اجتماع، عرض اردت به ساحت قدسی حضرت رضا علیه‌السلام، نمایش انسجام و وحدت هیئات مذهبی و ارائه تصویری شایسته از ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی استان یزد در حرم مطهر رضوی است.



نجیمی حضور پرشور مردم و هیئات مذهبی یزد را از ویژگی‌های برجسته این مراسم دانست و گفت: هر ساله بالغ بر ۱۱۰ هیئت مذهبی از سراسر استان یزد در ایام دهه آخر صفر به مشهد مقوس سفر می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود جمعیتی بالغ بر پنج تا هفت هزار نفر از زائران در این اجتماع شرکت کنند و جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم دارالعباده یزد به خاندان عصمت و طهارت (ع) را در جوار ثامن‌الحجج (ع) به نمایش بگذارند.