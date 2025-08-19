  1. استانها
  2. یزد
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۰۰

اجتماع هیئات مذهبی یزد در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

اجتماع هیئات مذهبی یزد در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

یزد- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از برگزاری اجتماع هیئات مذهبی استان یزد در جوار بارگاه منور امام رضا (ع) خبر داد.

حجت‌الاسلام علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجتماع هیئات مذهبی استان یزد در جوار بارگاه منور امام رضا (ع) خبر داد و گفت: این برنامه معنوی روز جمعه ۳۱ مردادماه همزمان با ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۶ در حرم مطهر آغاز می‌شود و در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بخش‌هایی همچون اجرای مجری، تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، سخنرانی وعاظ و خطبا، شعرخوانی آئینی و مداحی مداحان برجسته اهل‌بیت (ع) از استان یزد گنجانده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه این برنامه از سه سال گذشته به ابتکار و مدیریت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد و هیئات مذهبی این استان در مشهد مقدس برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف اصلی این اجتماع، عرض اردت به ساحت قدسی حضرت رضا علیه‌السلام، نمایش انسجام و وحدت هیئات مذهبی و ارائه تصویری شایسته از ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی استان یزد در حرم مطهر رضوی است.

نجیمی حضور پرشور مردم و هیئات مذهبی یزد را از ویژگی‌های برجسته این مراسم دانست و گفت: هر ساله بالغ بر ۱۱۰ هیئت مذهبی از سراسر استان یزد در ایام دهه آخر صفر به مشهد مقوس سفر می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود جمعیتی بالغ بر پنج تا هفت هزار نفر از زائران در این اجتماع شرکت کنند و جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم دارالعباده یزد به خاندان عصمت و طهارت (ع) را در جوار ثامن‌الحجج (ع) به نمایش بگذارند.

کد خبر 6564504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها