نگهبان: ۲۹ سارق با ۸۲ فقره سرقت در یزد بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در خصوص عملکرد فرماندهی انتظامی استان در خصوص مقابله با سرقت، گفت: مأموران پلیس شهرستان یزد در یک هفته گذشته با اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی‌های ویژه، موفق به دستگیری ۲۹ سارق شدند.

وی افزود: سارقان به ۸۲ فقره سرقت موتورسیکلت، اماکن نیمه ساز، داخل خودرو و سرقت از معابر و منازل اعتراف کردند.

فرماندهی انتظامی استان ادامه داد: همچنین مأموران پلیس یزد ۲۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف که پس از انجام مراحل قانونی تحویل مالباختگان شد.

سردار نگهبان خاطرنشان کرد: برخورد و دستگیری خرده فروشان موادمخدر نیز از ماموریت‌های ویژه پلیس یزد است که در این خصوص نیز با دستگیری ۱۹ فروشنده موادمخدر مقادیری موادمخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس گفت: همراهی مردم یزد با پلیس باعث شده تا شاهد وضعیت امنیتی خوبی در شهر یزد باشیم.