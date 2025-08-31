به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوبی، صبح یکشنبه در نشست خبری اولین رویداد ملی «سپاس آب» ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آب استان یزد در تابستان جاری، بر ضرورت مدیریت مصرف آب در کشور تأکید کرد.
محجوبی با اشاره به گرمای شدید تابستان سال گذشته، جاری و افزایش دمای کمینه و بیشینه در یزد گفت: در روزهایی که دمای هوا به ۴۶ درجه رسید، کولرهای آبی تقریباً در تمام شبانهروز روشن بودند و این موضوع مصرف آب را به اوج رساند. با وجود این شرایط، خوشبختانه استان یزد توانست تابستان را بدون بحران جدی در تأمین آب شرب پشت سر بگذارد.
وی ثبات ذخایر آبی استان یزد را نتیجه مجموعهای از اقدامات فنی دانست و افزود: رفع خاموشیهای فنی، پایدارسازی خطوط انتقال، بهرهگیری از ظرفیت خط پدافندی خلیج فارس و اصلاح شبکههای توزیع از جمله اقداماتی بود که موجب شد مخازن استان یزد در تمام طول تابستان در سطح پایدار باقی بمانند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد در ادامه با تأکید بر نقش مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، فرهنگسازی و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش مصرف آب است. صرفهجویی ۲۰ درصدی در مصرف میتواند بسیاری از مشکلات تأمین آب را تعدیل کند.
وی با اشاره به برگزاری رویداد ملی «سپاس آب» گفت: این رویداد که پیشتر به صورت استانی برگزار میشد، امسال با مشارکت ۲۶ استان کشور در یزد برگزار خواهد شد. از ۲۸۰ طرح دریافتشده، ۲۲۶ طرح شرایط داوری را کسب کردند و در نهایت ۱۰ طرح به عنوان برترین ایدههای ملی در حوزه مدیریت مصرف آب انتخاب شدند.
به گفته محجوبی، سه طرح از میان این ۱۰ طرح در حوزههای کشاورزی، صنعت و شرب و بهداشت به عنوان برگزیده اصلی معرفی شدهاند و هفت طرح نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
او تأکید کرد: هدف نهایی این رویداد تنها شناسایی طرحهای برتر نیست، بلکه باید این طرحها در سطح کشور ترویج و به سیاستهای اجرایی در وزارتخانههای مرتبط تبدیل شوند تا بتوانند در عمل به افزایش بهرهوری آب کمک کنند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد در پایان با بیان اینکه آینده پایدار یزد در گرو سازگاری با کمآبی است، گفت: اجرای طرحهای نوآورانه و مدیریت صحیح مصرف آب میتواند مسیر تعادلبخشی به منابع آبی استان یزد و کشور را هموار کند.
