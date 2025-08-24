  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

وزیر ارتباطات وارد یزد شد

یزد- سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دقایقی پیش با استقبال رسمی استاندار وارد یزد شد.

