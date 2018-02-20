مخالفت وزارت جهاد با افزایش تعرفه واردات کنجاله

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروز میانگین قیمت کنجاله سویای داخلی و خارجی ۱۰۸۰ تومان است و باید اذعان کرد روند با ثباتی را در یک ماه قبل شاهد نبودیم.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اضافه کرد: به نظر میرسد افت روغن‌کشی کارخانجات داخلی به دلیل کسری دانه سویا، کاهش میزان موجودی کنجاله سویا در بندر امام به ۱۵۰ هزار تن، حمل حداکثر ۴ کشتی دانه سویا به مقصد ایران، همچنین افزایش قیمت جهانی کنجاله سویا از حدود ۲ ماه قبل و پیش بینی روند افزایش قیمت جهانی کنجاله سویا نشان از افزایش قیمت کنجاله سویا در کشور دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت موجودی و قیمت ذرت دامی مناسب است، افزود: چراکه بیش از ۱ میلیون تن موجودی بنادر کشور بوده و میانگین قیمت نیز به ۸۸۰ تومان رسیده است؛ ضمن اینکه وضعیت نقدینگی پرورش دهندگان مرغ و تولید کنندگان تخم مرغ چندان مناسب نیست و بیماری آنفلوانزای طیور باعث کاهش نقدینگی شدید این قشر از فعالین اقتصادی، افت انگیزه، کاهش سرمایه گذاری و تعطیلی مراکز پرورش شده است.

قدیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت بازار جو دامی نیز تقریبا مساعد است، گفت: موجودی بنادر شمال ایران بیش از ۲۷۰ هزار تن و میانگین قیمت آن امروز ۱۰۵۰ تومان است. اما نابسمانی در قیمت ارز و همچنین عدم تخصیص به موقع ارز باعث کاهش انگیزه بازرگانان در واردات این نهاده پرمصرف شده است.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه داد: میانگین قیمت کنجاله سویا و جو دامی به ترتیب نسبت به مدت مشابه یک ماه قبل ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش و ذرت دامی ۹ درصد کاهش داشته است.

قدیری درباره اینکه شنیده می شود دولت قرار است تعرفه واردات کنجاله را افزایش دهد؟، اظهارداشت: یکی از معاونت های وزارت صنعت این پیشنهاد را دو هفته قبل به همراه تعداد زیادی از اقلام دیگر به جهت حمایت از تولید داخل و بدون هماهنگی با وزرات جهاد کشاورزی در کمیسیون ماده ۱ پیشنهاد داد اما با مخالفت جدی نمایندگان جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل های تولیدی معتبر قرار گرفت و موضوع پس گرفته شد سپس مقرر شد که موضوع در کارگروه تنطیم بازار وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود.

وی تصریح کرد: بنده شخصا مخالف هرنوع تعرفه گذاری غیر کارشناسی و پهن شدن دوباره سفره یارانه بر روی هر نوع نهاده دامی وارداتی به بهانه حمایت از تولید داخل هستم.

قدیری درباره اینکه پیش بینی شما برای بازار نهاده ها در روزهای آینده چیست؟، افزود: طی روزهای آینده قیمت جو دامی روند افزایش خواهد داشت به چند دلیل مهم؛ در هفته آینده عربستان سعودی مناقصه بین المللی خرید گندم دامی به عنوان کالایی که غیر مستقیم بر قیمت جو تاثیر دارد به حجم ۹۶۰ هزار تن را برگزار خواهد کرد که پیش بینی میشود قیمت گندم دامی به رقم بیش از ۲۴۳ دلار در هر تن برسد؛ همچنین این کشور در ادامه خریدهای سنگینی که انجام داده مناقصه خرید جو دامی را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد و پیش بینی می شود قیمت جو دامی روسیه در جنوب ایران به رقم شگفت انگیز ۲۶۰ دلار نیز برسد. ضمن اینکه جو در روسیه و قزاقزستان به پایان فصل نزدیک شده و موجودی انبارها به صفر نزدیک می شود و البته ارزش دلار در قزاقزستان کاهش پیدا کرد. به نظر می رسد پیشنهاد دو هفته قبل ما به ستاد تنطیم بازار در جهت تخصیص ارز مبادله ای به جو دامی بیراه نبوده و دولت باید کمی عجله کند.

وی اضافه کرد:قیمت کنجاله سویا در بازارهای جهانی به دلایل زیادی تغییر و تحول خواهد داشت، از وضعیت بد و خشکی آب و هوایی آرژانتین، افزایش قیمت ها، و کاهش موجودی در انبارهای آن کشور که بگذریم، در آمریکا و برزیل نیز افزایش صادرات به چین، افزایش بیش از حد رطوبت در برزیل و مشکلات حمل و نقل باعث شده تا برزیل تعهدات خود را به چین به عنوان بزرگترین خریدار ذرت و سویای این کشور به ماه مارس موکول کند. البته چنین برنامه صادراتی عظیم در برزیل نیز باعث کاهش میزان صادرات کنجاله سویای آمریکا و افزایش قیمت خواهد شد با همه این احوال در کوتاه مدت ممکن است تاخیرات صادراتی در برزیل میزان صادرات آمریکا در کوتاه مدت را نیز افزایش دهد.