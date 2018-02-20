نقطه دقیق سقوط شناسایی شد/تمرکز نیروها برای رسیدن به منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف اظهار داشت: همانطور که دیروز هم اشاره کردم از دیروز پهبادهای سپاه شناسایی دقیقی را در منطقه جغرافیایی آغاز کردند و صبح امروز دو فروند بالگرد نیروی هوافضا از تیم جست و جو به مختصاتی که پهبادها اعلام کرده بودند اعزام شدند و نقطه جغرافیایی دقیق سقوط را پیدا کردند.

وی ادامه داد: تیم های زمینی و هم علمیات هلی برد اگر امکان پذیر باشد کمک بیشتری برای دسترسی سریع تر به لاشه خواهد کرد.

سخنگوی سپاه افزود: تصاویر دقیقی هم از نقطه سقوط و شرایط لاشه هواپیما تصویربرداری شده است.

وی افزود: مهمترین بحث این است که به دلیل شیارهای کوه دنا ابتدا باید نقطه دقیق مشخص می شد و الان این امکان فراهم شده تا همه تلاش ها برای دستیابی به این نقطه فراهم شود.