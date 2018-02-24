«بازیچه» را با سس تعلیق و ترس می سازم/ اکران یک فیلم گربه ای!

محمدعلی سجادی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین فعالیت های خود در سینما گفت: فیلم سینمایی «طلاقم بده به خاطره گربه ها» برای اکران آماده است و امیدوارم این فیلم سال ۹۷ اکران عمومی شود. البته فکر می کنم این اثر سینمایی در گروه «هنر و تجربه» نمایش داده می شود.

وی ادامه داد: همچنین یک پروژه دیگر با نام «بازیچه» نیز در دستور کار دارم که به تازگی پروانه ساخت آن صادر شده است و امیدوارم هرچه سریعتر شرایط اقتصادی مناسبی برای تولید این اثر فراهم شود.

سجادی در پایان گفت: «بازیچه» را می توان یک ملودارم با سس تعلیق و ترس دانست که هنوز مشخص نیست چه زمانی می توانم این اثر سینمایی را جلوی دوربین ببرم.

عوامل فیلم «طلاقم بده به خاطر گربه‌ها» عبارتند از نویسنده و تهیه‌کننده: محمدعلی سجادی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، سرمایه‌گذار: محمدرضا مصباح، مجری طرح: محسن بابایی، صدابردار همزمان: مهدی ابراهیم‌زاده، اصلاح رنگ و نور: امیررضا معتمدی، طراح چهره‌پردازی: محسن بابایی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: ایمان توکلی، امور تولید: مصطفی سجادی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: امیر خدامی، ساخت دکور: حمید آرایش.