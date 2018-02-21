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۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

فرماندار سرعین در گفتگو با مهر؛

جشنواره زمستانی سرعین لغو نشده است/برگزاری جشنواره خیابانی

جشنواره زمستانی سرعین لغو نشده است/برگزاری جشنواره خیابانی

سرعین - فرماندار سرعین گفت: برخلاف برخی اظهارات جشنواره زمستانی سرعین لغو نشده است.

عاطف ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: به مانند سال های اخیر جشنواره زمستانی امسال نیز در سرعین برگزار می شود.

وی افزود: به دلیل تداخل زمان جشنواره با ایام فاطمیه امسال جشنواره با تاخیر و از ۱۸ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

فرماندار سرعین ادامه داد: امسال بخشی از جشنواره با تعطیلات نوروزی همزمان خواهد بود و در نظر داریم جشنواره خیابانی را در ایام نوروز برگزار کنیم.

ناصری برگزاری جشنواره زمستانی را با هدف معرفی قابلیت های گردشگری زمستانی استان اردبیل یکی از برنامه های شاخص شهرستان عنوان کرد.

وی متذکر شد: همچنین شهرستان سرعین به واسطه آب های گرم معدنی و زیبایی های طبیعی قابلیت کم نظیری در حوزه گردشگری زمستانی دارد.

کد مطلب 4233522
محمد میرزایی ناطق

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