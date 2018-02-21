بالگردهای ارتش به محض ایجاد شرایط مناسب پرواز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسف قربانی در فرودگاه یاسوج افزود: ما به عنوان سربازان وطن در خدمت مردم هستیم و اگر کوچکترین روزنه ای یافت شود تکاوران از قله وارد محل می شوند.

وی با بیان اینکه ارتش از ابتدای سانحه در منطقه حضور داشت، گفت: اکنون سه فروند بالگرد ارتش در منطقه حضور دارد و با کوچکترین تغییری در وضعیت آب و هوا به سمت قله پرواز می کنند.

قربانی تصریح کرد: در روز دوم جستجو، توربو کماندر ارتش با گشت زنی در منطقه محل هواپیما را شناسایی و به بالگردها اعلام شد.

وی افزود: خوشبختانه نزدیک ترین بالگرد به محل مورد نظر توانست لاشه را ببیند.

قربانی اظهار داشت: شرایط پرواز در منطقه با توجه به وضعیت آب و هوا سخت است و وزش باد شدید و ابرها مانع فرود می شود.

وی افزود: تکاورها، روز گذشته کوهنوردها را پیاده کردند و امروز نیز در صورت مساعد شدن هوا بالگردها پرواز کرده و تخلیه را انجام می دهند.