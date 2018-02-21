۲۸ هزار صنف مزاحم و ۹۰۰۰ تن زباله هدیه تهران به ری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار استاندار تهران با اعضا شورای اسلامی این استان طی سخنانی گفت: شهری با سابقه و قدمت ۸ هزار ساله و با وجود قبله تهران بودن شایسته بهترین بودن است اما سهم منطقه ۲۰ تهران از پاکی هوا در سال تنها ۱۲۵ روز بوده است و در سال های اخیر و هر روز که خبر آلودگی تهران را می شنویم از اینکه شهرری آلوده ترین نقطه تهران است مطلع می شویم.

خلیل آبادی افزود: ۲۸ هزار صنف مزاحم از تهران وارد شهرری شده است و روزی ۹۰۰۰ تن زباله به غیر از پسماندهای صنعتی که از نظر بهداشتی بسیار خطرناک هستند در شهرری دپو می شود.

وی در ادامه بیان داشت: ۲ محل دیگر دپوی زباله های تهران یمکی در رباط کریم و نزدیک فرودگاه و دیگری نیز در واوان می باشد.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در سال ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب فاضلاب از طرق ۳ نهر وارد شهرری می شود، گفت: حدود ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرری مشغول به کار می باشند مثل کارخانه سیمان و پالایشگاه که سبب آلودگی اب های سطحی این شهر شده است.

خلیل آبادی در پایان گفت: شهرری توان بالقوه ایجاد یک مرکز توریستی گردشگری را دارد و در همه دنیا با وسایل مازاد کوه و مناظر طبیعی می سازند و ما در تهران با داشتن بی بی شهربانو و مقبره سلجوقیان در آن منطقه با مشکلاتی مواجه هستیم که لازم است ب این نکته توجه ویژه بشود تا بتوانیم به نحوی شایسته از این مناظر و منابع طبیعی بهره مند شویم.