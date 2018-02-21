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۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

عضو شورای اسلامی شهرستان قدس:

مشکل پرداخت مالیات و حریم شهرک های صنعتی شهرستان قدس حل شود

مشکل پرداخت مالیات و حریم شهرک های صنعتی شهرستان قدس حل شود

تهران- عضو شورای اسلامی شهرستان قدس گفت: آلودگی محیط زیستی شهرک های صنعتی قدس نصیب مردم منطقه شده و مالیات آن ها به تهران پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنفشه رفیعی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک محمدحسین مقیمی، استاندار تهران با اعضا شورای اسلامی این استان طی سخنانی گفت: مهم ترین مشکل در شهرقدس، مشکل برق و نیز شهرک های صنعتی است، اگر مصوبه دولت در خصوص شهرک های صنعتی اجرایی شود، از محدوده شهری قدس کاسته خواهد شد و شهر متضرر خواهد شد.

وی مصوبه این شهرک های صنعتی را غیر کارشناسی دانست و گفت: امروز ساخت و سازهایی در شهرک های صنعتی این شهرستان بدون پرداخت عوارض به شهرداری در حال انجام است و کار هیات امنایی اداره می شود، در حالی که کاربری این شهرک های صنعتی فضای سبز و پارک بوده است، اما تبدیل به سوله و فضای صنعتی شد و محیط زیست از این حیث آسیب دید و از طرف دیگر خدمات شهری نیز به این شهرک ها داده نمی شود و این معضل دیگری است.

نماینده شورای اسلامی شهرستان قدس در شورای اسلامی استان تهران با اعتراض نسبت به پرداخت مالیات شهرک های صنعتی این شهرستان به تهران، گفت: این شهرک ها به صورت لکه داخل خود شهر هستند و شامل قانون مالیاتی برای معافیت از مالیات نیستند، این صنایع در دل خود شهر هستند، ما قبول داریم که اشتغال بسیاری از مردم منطقه به واسطه صنایع است و نمی توان صنایع را از بین برد، اما آلودگی محیط زیستی این شهرک ها کامل در منطقه است و اگر این شهرک های صنعتی مصوب شود، آلودگی نصیب مردم منطقه شده و مالیات به تهران پرداخت می شود و حریم شهرک ها نیز همچنان نامشخص باقی می ماند.

وی به جنجال بین شهرداری قدس و شهرداری منطقه ۲۱ تهران برای تملک شهرک «دانش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تمام خدمات فرمانداری، شهرداری و انتظامی بر عهده قدس است، اما مالیات به تهران پرداخت می شود.

کد مطلب 4233736

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