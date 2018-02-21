به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی ابطحی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بخش بردخون اظهار داشت: بخش بردخون قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری و دیدنی بسیاری دارد که با تشکیل تورهای گردشگری می‌توان به مسافران برای بازدید از مراکز گردشگری کمک کرد.

وی با اعلام آمادگی برای صدور مجوز مراکز بوم‌گردی روستایی، افزود: منطقه فاقد مهمان‌پذیر و مسافرخانه است و مکان خاصی برای اسکان مسافران نداریم که در این زمینه از مدارس و مراکز آموزشی برای اسکان مسافران و گردشگران استفاده می‌کنیم.

ابطحی اضافه کرد: به دلیل اینکه در بردخون حمام عمومی وجود ندارد و مدارس از چنین سرویس‌هایی بی‌بهره است باید با پیگیری و مشارکت جمعی تلاش کنیم در زمینه احداث حمام اقدام شود.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دیر از فعالیت و حضور وسایط نقلیه سنگین در ایام نوروز گله کرد و گفت: حرکت این خودروها در جاده ها و مسیر عبور مسافران موجب ترافیک و ایجاد خطراتی می شود که امیدواریم متولیان در این باره تدبیر کنند تا باعث رنجش مسافران نشود.

وی خواستار حضور و مشارکت بیشتر گروه های غیردولتی در معرفی جاذبه های گردشگری شد و ادامه داد: ضرورت دارد مراکز اسکان اضطراری از قبل مشخص و اطلاع رسانی شود و برای راه اندازی نمایشگاه های صنایع دستی و گردشگری و بومی و ارائه مواد ضروری از اداره صنعت و معدن مجوز فعالیت گرفته شود.

ابطحی با تقدیر از دست اندرکاران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، ابراز داشت: مساجد بین راهی مشخص و معرفی شود و اعضای ستاد به صورت هماهنگ در ایام نوروز همکاری کنند تا شاهد رضایت عمومی باشیم.