ارتباط تلفنی ۴ مرکز مخابراتی مختل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید زارعی، سلمان فارسی، سید الشهدا و احمدآباد مستوفی از تاریخ ۵ اسفند ماه آغاز می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶ و ۴۴۱۷ در محدوده خیابان های شقایق،فردوس،اتوبان کرج و اتوبان ستاری به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۹، ۲۶۶۵ و ۲۶۷۶ در محدوده بلوار فرحزادی و ارغوان غربی و در مرکز مخابرات سید الشهدا(ع) با پیش شماره های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۶، ۵۵۷۸ و ۵۵۷۹ در محدوده خیابان های سجاد جنوبی، حمید عسگری، حیدر اخلاقی و احمد روغنی ارتباط مشترکان با اختلال ۷۲ ساعت روبرو می شود.

در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات احمدآباد مستوفی با پیش شماره ۵۶۷۱ در محدوده خیابان های ۱۳ آبان، دمبادامی و امام خمینی جنوبی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه خواهد بود.