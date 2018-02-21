۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۱۲

رئیس جمهور درگذشت ابوالشهدای مازندران را تسلیت گفت

ساری - حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درگذشت حاج حسن عبوری پدر شیهدان عبوری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مناسبت درگذشت پدر ابوالشهیدین مازندران حاج حسن عبوری آمده است: درگذشت اسوه ایثار مرحوم حاج حسن عبوری پدر بزرگوار شهیدان سرافراز محمدعلی، ابوالقاسم و حجت الله عبوری از دلیرمردان دوران دفاع مقدس موجب تالم و تاثر شد.

این پدر مقاوم و صبور، با ایمانی راسخ به آموزه‌های اهل بیت (ع) و مکتب عاشورا، فرزندان غیوری پرورش داد که با شهادت فی سبیل الله، به فرهنگ ایثار و جهاد تجلی بخشیدند.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهید پرور مازندران و به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منّان برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و همنشینی با شهیدان و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

