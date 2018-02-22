به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین یادواره شهدای مهندس البرز که صبح پنج‌شنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)، اظهار کرد: امید است در مسیر انقلاب فاطمی باقی بمانیم.

وی بابیان اینکه ۸ سال دفاع مقدس زمان کمی نیست و در این جنگ به تعبیر برخی کشوری جهان‌سومی در مقابل ائتلاف بین‌المللی قرارگرفته بود، افزود: این جنگ نابرابر و بین‌المللی علیه ایران صورت گرفت. از آمریکا تا شوروی دست‌به‌دست هم داده بودند تا به‌وسیله صدام پیام جدیدی که از ایران بر خواسته و ملت را به ایمان فرامی‌خواند را خفه کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شعار انقلاب اسلامی ایران مبنی بر استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، تصریح کرد: تمام جهان حامی صدام بود. غنائم جنگی ایران از تمامی کشورها است. دشمنان میلیاردها دلار از عربستان، امارات و کویت پول برای سرنگونی ملت ایران دریافت می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه ایران در جنگ تحمیلی پیروزی نظامی و سیاسی را کسب کرد، خاطرنشان کرد: حتی یک وجب از خاک ایران دست دشمنان باقی نماند و مردم سازندگی را آغاز کردند.

رضایی با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی برای ملت ایران سربلندی و عزت را به همراه داشت و درنهایت این حادثه دیگر کشورها به جان هم افتادند، افزود: معجزه اصلی این رویداد این است که اساس انقلاب از جنس انقلاب پیامبران اهل‌بیت(ع) است، این انقلاب بر رکن‌های اساسی چون خدا استوار است، امام خمینی(ره) در این انقلاب ملت و قدرت‌ها را به خدا دعوت کرد.

وی با اشاره به اینکه رکن دوم انقلاب اسلامی این بود که به هیچ حزب و توده سیاسی وابسته نبود، گفت: ولایت رکن سوم و اساسی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، خدمت به مردم ازجمله اهداف این واقعه بزرگ بود که در مسیری الهی نیز طی می‌شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف از پیروزی انقلاب اسلامی را خدمت به مردم و جلب رضایت الهی اعلام کرد و افزود: ولیِ خدا کسی است که حواس خود را جمع خدا و مردم می‌سازد و این دو را هیچ‌گاه از یکدیگر جدا نمی‌بیند، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بر این اساس شکل گرفت.

دشمنان انقلاب از سرنگونی جمهوری اسلامی ناامید شده‌اند

وی بابیان اینکه دشمنان نظام و انقلاب هرروز بیشتر از روز قبل به عقب‌نشینی اقدام می‌کنند و از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید و دلسرد شده‌اند، ادامه داد: دشمنان اطراف دریای مدیترانه مشغول توطئه سازی هستند اما توطئه‌های جدید را نباید نادیده گرفت.

رضایی با اعلام اینکه در جنگ همه رزمندگان برای رضای خدا می‌جنگیدند و آرزوی شهادت داشتند، همچنین سخنی از درجه نبود، شهدا آرزو داشتند گمنام بمانند چراکه می‌گفتند برای رضای خدا جنگ می‌کنند، گفت: جنگ توسط مردم و جوانان نخبه مدیریت شد؛ پزشکان، مدرسین، کشاورزان، دانشجویان و دانش آموزان به دفاع از حق در این جنگ پرداختند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: پیروزی در جنگ تحمیلی با مدیریت مردم حزب الهی ایران، معجزه‌ای بزرگ بود، مهندسین جنگ مسیرهای صعب‌العبور را شناسایی کردند و با ایجاد جاده وحدت مسیر پیروزی برای رزمندگان را تسهیل بخشیدند.

رضایی با اشاره به اینکه تجهیزات زرهی برای مقابله با دشمن وجود نداشت و در دفاع مقدس برای نخستین بار عمل جراحی توسط پزشکان در خط مقدم انجام می‌گرفت، اظهار کرد: ایران در بین کشورهای دنیا که جنگ کردند در سه مسئله از رتبه‌های بین‌المللی جلوتر است که نمونه این مهم مهندسی پزشکی به شمار می‌آید.

وی با تشریح مهندسی‌های رزمی صورت گرفته در جنگ، گفت: جوانان با اعتمادبه‌نفس، نوآوری و خلاقیت به توانایی‌های مهمی دست پیدا کردند چراکه ایمان داشتند برای رضای خدا و خدمت به مردم فعالیت می‌کنند، مردمی شدن دفاع مقدس و خدایی شدن این واقعه بزرگ را نمی‌توان انکار کرد.

برخی افراد که قدیم خود را خادم می‌دانستند از روی جهل و عصبانیت در کنار دشمن قرار گرفته‌اند وی بابیان اینکه امروز از این جنگ بااقتدار و عزت خارج شدیم و در خانه امن انقلاب و جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم، افزود: نگهبانان این خانه نیروهای مسلح و خدمتگزاران آن مسئولین هستند که نباید هدفی جز جلب رضای خدا و خدمت به مردم داشته باشند.

رضایی بابیان اینکه دشمن سعی کرد از طریق داعش وارد کشور شود که آن‌ها را از بین بردیم، امروز دشمنان در تلاش هستند از راه دور کشور را محاصره اقتصادی کنند، گفت: دشمنان امروز خانه انقلاب، رهبری و نگهبانان انقلاب را هدف گرفته‌اند، متأسفانه عده‌ای که تا دیروز نوکری می‌کردند، امروز می‌خواهند در کنار دشمن قرار بگیرند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بزرگ‌ترین افتخار ما باید خدمت به ملت باشد در بین خادمان آدم‌های خوبی داریم اما برخی افراد که قدیم خود را خادم می‌دانستند از روی جهل و عصبانیت در کنار دشمن قرارگرفته‌اند، اگر کسی حرف حساب دارد نباید در کنار دشمنان مردم سخن بگوید.

وی با اشاره به اینکه خدمت به مردم این نیست که در کنار دشمنان قرار بگیریم، افرادی که در این جبهه سخن گفتند باید عذرخواهی کنند، افزود: اینکه عده‌ای خود را از اشتباهات مبرا می‌دانند، درست نیست؛ اگر انگیزه خدا است باید از خود رای بودن، دیکتاتوری و خودشیفتگی کنار رفت.

رضایی با تأکید بر اینکه کشور دارای مشکلاتی است که این مشکلات به خانه و مردم مربوط نمی‌شود بلکه به اداره کشور و مدیریت اقتصادی کشور بازمی‌گردد، اظهار کرد: بخشی از این مشکلات به تحریم و محاصره اقتصادی بازمی‌گردد لذا برای برون‌رفت از این مشکلات باید نیات خود را به رضای الهی برگردانیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اگر می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود باید کشور اقتصاد مردمی شده و از ظرفیت جوانان در این مسیر استفاده کرد، جوانان نباید در خدمت به یگانان باشند، باید راه اقتصاد را برای مردم و جوانان باز کرد و آن‌ها را در این مسیر یاری کرد.

رضایی با اشاره به اینکه صنعت بانکداری کشور باید مدیریت و نظارت شود در غیر این صورت حاشیه‌نشینی و فساد جامعه را فرا خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: نباید به‌جای رضای خدا درصدد راضی کردن جناح خود باشیم، نباید در کارها باندبازی صورت گیرد و نباید به‌گونه‌ای رفتار کرد که دولت جای مردم قرار گیرد.