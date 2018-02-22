مجلس سریعاً بعد از بررسی شورای نگهبان تشکیل جلسه خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جلسه و سیزدهمین روز بررسی بودجه ۹۷ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی پایان یافت.

نمایندگان در طول ۱۳ روز تبصره‌های ۲۲گانه لایحه بودجه ۹۷ را در بخش درآمدی و هزینه‌ای مورد بررسی قرار دادند.

علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان از امروز تا مدت ۱۰ روز زمان برای بررسی بودجه ۹۷ دارد، از این فرصت استفاده می‌کنیم تا نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌های‌شان بروند لذا مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت.

وی در عین حال گفت که همچنان لایحه بودجه در دستور کار مجلس است، مجلس سریعا بعد از بررسی شورای نگهبان، تشکیل جلسه خواهد داد تا ایرادات احتمالی را رفع کند.

لاریجانی در پایان گفت:جلسه بعدی مجلس یکشنبه ۱۳ اسفند تشکیل خواهد شد.بر این اساس، مجلس هفته آینده برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل خواهد بود.