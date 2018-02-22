  1. سیاست
  2. مجلس
۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

لاریجانی در صحن مجلس:

مجلس سریعاً بعد از بررسی شورای نگهبان تشکیل جلسه خواهد داد

مجلس سریعاً بعد از بررسی شورای نگهبان تشکیل جلسه خواهد داد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس سریعا بعد از بررسی شورای نگهبان، تشکیل جلسه خواهد داد تا ایرادات احتمالی را رفع کند.

 به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جلسه و سیزدهمین روز بررسی بودجه ۹۷ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی پایان یافت.

نمایندگان در طول ۱۳ روز تبصره‌های ۲۲گانه لایحه بودجه ۹۷ را در بخش درآمدی و هزینه‌ای مورد بررسی قرار دادند.

علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان از امروز تا مدت ۱۰ روز زمان برای بررسی بودجه ۹۷ دارد، از این فرصت استفاده می‌کنیم تا نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌های‌شان بروند لذا مجلس هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت.

وی در عین حال گفت که همچنان لایحه بودجه در دستور کار مجلس است، مجلس سریعا بعد از بررسی شورای نگهبان، تشکیل جلسه خواهد داد تا ایرادات احتمالی را رفع کند.

لاریجانی در پایان گفت:جلسه بعدی مجلس یکشنبه ۱۳ اسفند تشکیل خواهد شد.بر این اساس، مجلس هفته آینده برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل خواهد بود.

کد مطلب 4234277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها