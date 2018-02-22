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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

در معملات امروز بازار آزاد تهران؛

نوسانات جزئی انواع سکه/ قیمت دلار به ۴۴۹۲ تومان رسید

نوسانات جزئی انواع سکه/ قیمت دلار به ۴۴۹۲ تومان رسید

در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز پنج شنبه قیمت انواع سکه با نوسانات جزئی همراه بود و نرخ دلار به ۴۴۹۲ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز ۵ شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با حدود ۳ هزارتومان افزایش به یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۹۴ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۷۸ تومان، هر قطعه نیم سکه با حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش به ۷۲۳ هزار و ۶۹۶ تومان، ربع سکه به ۴۴۲ هزار و ۸۱۴ تومان و سکه گرمی به ۲۹۸ هزار و ۸۷۴ تومان رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۳ دلار و ۴۲ سنت و نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۳ هزار و ۲۶۷ تومان است.

قیمت دلار نیز ۴۴۹۲ تومان، یورو ۵۵۱۰تومان، پوند ۶۵۵۰ تومان، درهم امارات ۱۲۶۵ تومان و لیر ترکیه ۱۲۵۰ تومان است.

کد مطلب 4234344

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