حمله طالبان به پاسگاه پلیس در ولایت غزنی ۱۱ کشته و زخمی درپی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، در حمله طالبان به یکی از پُست‌ های امنیتی پلیس در مرکز ولایت غزنی افغانستان ۸ نفر کشته شدند.

عارف نوری سخنگوی فرمانداری ولایت غزنی در این باره اعلام کرد: طالبان شب گذشته به یک پاسگاه نیروهای پلیس محلی در شهرستان ده‌یک حمله کرد که در نتیجه آن ۸ نفر از نیروهای پلیس محلی کشته و ۳ پلیس دیگر نیز زخمی شدند.

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه ای در وبگاه خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد: ۹ پلیس محلی در این حمله کشته و یک نفر دیگر اسیر شده است.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.