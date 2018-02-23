۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

«داروگ» با حال و هوای عید آمد

نوزدهمین شمارۀ ماهنامه داروگ (اولین نشریه نوجوانان دوستدار محیط‌زیست) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات فنی ایران، این نشریه مطالب اصلی خود را در این شماره به روز درخت و درختکاری با عنوان «چه درختی بکاریم، روز درختکاری» و نگاهی به انیمیشن کوکو(coco) اختصاص داده است. همچنین بخشی از مطالب این شماره به موضوعات محیط زیستی عید نوروز تعلق دارد.

داروگ، اول اسفند با حال و هوای شب عید و مطلبی خواندنی درباره خانه تکانی و بچه‌ها شروع شده است. یکی دیگر از مطالبی که بوی عید می‌دهد، با این عنوان بچه‌ها را به خلاقیت فرا می‌خواند که «کارت تبریک خاص خودتان را درست کنید»؛ آشنایی با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی ژئو پارک قشم؛   از جمله مطالبی است که در بخش طبیعت‌گردی آمده. سبزه شب عید و مطلبی تحت عنوان «جای سمندر در سفره ی هفت سین نیست» از دیگر مطالب این شماره است.  

در این شماره همچنین می‌خوانید: «وحشی‌گری با حیات‌وحش ممنوع!»، «چگونه پرندگان را به خود نزدیک کنیم؟»، «۲۰ حیوانی که دوستشان خواهید داشت!»، «بازی ورزشی- محیط زیستی».

شماره جدید داروگ با قیمت ۵۰۰۰ تومان روی دکه‌های روزنامه‌فروشی توزیع شده است.

