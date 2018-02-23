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۴ اسفند ۱۳۹۶، ۲۳:۵۵

دادستان خرم‌آباد:

متهمین پرونده قتل خانوادگی در خرم‌آباد به قصاص محکوم شدند

متهمین پرونده قتل خانوادگی در خرم‌آباد به قصاص محکوم شدند

خرم‌آباد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفت: متهمین پرونده قتل خانوادگی در خرم‌آباد به قصاص محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، سعید رازانی از صدور کیفرخواست پرونده قتل خانوادگی در خرم آباد خبر داد و گفت: این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است.

وی گفت: عناوین اتهامی برای متهمین پرونده قتل عمدی، حمل سلاح غیرمجاز و جنایت بر پیکر بی جان بوده است که دادگاه برای متهمین پرونده که دو نفر هستند حکم قصاص صادر کرده است.

دادستان خرم آباد بیان کرد: پس از صدور حکم، متهمین به رای صادره اعتراض کرده و این پرونده در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

بر اساس این گزارش، بهمن ماه سال گذشته درگیری خانوادگی در یکی از روستاهای خرم آباد به وقوع پیوست که در جریان آن چهار نفر که یکی از آنها کودک بود به قتل رسیدند.

این حادثه در روستای میان گلال که در فاصله ۷ کیلومتری از شهرستان خرم آباد است اتفاق افتاد و فرد قاتل پس از درگیری با اعضای یک خانواده، در نهایت سه فرد بزرگسال و یک کودک ۸ ساله را با اسلحه کلاشینکف به قتل رساند.

کد مطلب 4235034

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