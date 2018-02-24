به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در آخرین آمارهای منتشره از واردات خودرو در سال ۹۶، دو خودرو رنو کولئوس و تلیسمان صدرنشین جدول و بالاتر از برندهای هیوندای، تویوتا، نیسان و کیا قرار گرفت. حال با انتشار آمار شماره گذاری خودروهای وارداتی از ابتدای سال ۹۶ تاکنون، مهر تائید تاجگذاری رنو در ایران زده شد. رتبه اول و دوم فروش و شماره گذاری ازآن پرچمداران رنو یعنی تلیسمان و کولئوس است.

رتبه اول رنو تلیسمان

رنو تلیسمان به عنوان نخستین خودروی رنو از نسل جدید با چهره ایی جذاب توسط نگین خودرو به بازار ایران عرضه شد و با بهره گیری از تکنولوژی جدید، قدرت و شتاب چشمگیر، امکانات خوب و طراحی خیره کننده توانست مشتریان زیادی را مجذوب خود کند.

رتبه دوم رنو کولئوس

این خودروی شاسی بلند رنو به دلیل ظاهر زیبا و آپشن‌های مناسب همواره به عنوان یک رقیب جدی برای سانتافه مطرح می‌شد و در مدت بسیار کوتاه توانست سهم بازار این خودرو را از آن خود کرده و در ۱۱ ماهه سال جاری توانست عنوان دومین خودرو با بیشترین میزان شماره گذاری و فروش را از آن خود کند.

موفقیت‌های رنو ادامه دارد.