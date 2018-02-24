توسعه شبکه حمل و نقل ریلی با پشتیبانی بانک شهر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، محمد علیخانی، با بیان مطلب فوق و اشاره به اهمیت نقش بانک شهر در توسعه حمل و نقل عمومی، گفت: تقویت حمل و نقل عمومی، توسعه خطوط مترو ، مدیریت سفر و کاهش تعداد سفر خودروهای تک سرنشین به عنوان مهم‌ترین راه های برون رفت از ترافیک شهر تهران، از اولویت‌های شورای پنجم است که با جدیت پیگیری شده و خواهد ‌شد.

وی با اشاره به نقش پر رنگ بانک شهر در تامین مالی پروژه‌های شهری به‌ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی شهر تهران ، تصریح کرد: این بانک مهم‌ترین پشتیبان شهرداری‌هاست و تا کنون نقش موثری در عمران و آبادی کلانشهرها داشته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با تمام مشکلاتی که طی چند سال اخیر در سیستم نظام بانکی شاهد بوده ایم اما خوشبختانه حمایت‌های بانک شهر از مدیریت شهری پایتخت و سایر کلان شهرها همواره و با جدیت ادامه داشته است.

علیخانی با بیان اینکه بانک شهر تاکنون نقش مهمی در توسعه شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری داشته است، گفت: امیدواریم با کمک‌های این بانک و تجهیز ناوگان خطوط موجود متروی تهران، در آینده نزدیک تعداد سفرها از ۲ میلیون به ۶ میلیون سفر در روز برسد.

اهدای تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی به بانک شهر

تندیس سیمین هشتمین دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی به بانک شهر اختصاص یافت.

طبق اعلام مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، در هشتمین دوره برگزاری جایزه ملی مدیریت مالی که درسالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور مشاور رئیس جمهور، جمعی از مدیران کشوری، مدیران شرکت‌ها و اساتید دانشگاه‌ها برگزارشد، بانک شهر با توجه به اقدامات سازنده خود در حوزه مدیریت مالی، بانکداری الکترونیک و ...، موفق به کسب تندیس سیمین این دوره شد.

بر این اساس، دراین دوره که با هدف ارتقای سطح توانمندی مدیریت مالی بنگاه‌های کشور برگزار شد، ارزیابی جوایز در سه محور از پنج محوراصلی در حوزه نوآوری صورت گرفت که بانک شهر با توجه به اقدامات خود در حوزه توسعه بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات نوین بانکی، تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی را به خود اختصاص داد.