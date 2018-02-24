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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۵۹

توضیح رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره همکاری با برخی کارشناسان

توضیح رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره همکاری با برخی کارشناسان

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره همکاری این کمیسیون با برخی کارشناسان توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو به نقل از خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد؛ داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره همکاری این کمیسیون با برخی کارشناسان توضیحاتی را ارائه داد. متن این توضیحات به شرح زیر است:

سلام علیکم

با احترام، با توجه به خبر یکی از سایت‌ها در رابطه با مشاور کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون برای پرونده‌های خاص از کارشناس مربوط استفاده می‌کند. کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی کارشناسی پرونده خودرو که یکی از بیشترین شکایات مردمی را در بر دارد علاوه بر مرکز پژوهش‌ها از آقای میثم رضایی به عنوان کارشناس و مطلع مربوط به امور خودرویی استفاده کرده است.

کد مطلب 4235105

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