به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیوید ممت در مصاحبه‌ای با شیکاگو تریبیون گفته است نمایشنامه‌ای جدید نوشته است. وی از این اثر جدید به عنوان «گندم تلخ» یاد کرد. در این مقاله ذکر شده یک فرد کهنه‌کار عرصه تئاتر شیکاگو که اکنون در سینما فعالیت دارد ابراز علاقه کرده تا در این اثر نقش‌آفرینی کند.

هیچ طرحی برای تولید یا زمانی برای ارایه این نمایش اعلام نشده، گرچه ممت در این مصاحبه گفته است با تهیه‌کننده‌اش در برادوی صحبت کرده و این او بود که گفت چرا نباید نمایشنامه‌ای درباره واینستین بنویسیم. ممت ‌گفت: من هم این کار را کردم.

این نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه نویس نامدار از تهیه کننده نام نبرد اما به نظر می‌رسد فرد مورد نظر وی باید جفری ریچاردز تهیه کننده «بیداری بهار» باشد که نمایش‌های خیرکننده ممت را در طی سال‌ها در برادوی به صحنه برده است. از تولیدات اخیر و درخشان وی «عروسک چینی»، «گلن‌گری گلن راس»، «آنارشیست»، «یک زندگی در تئاتر»، «رقابت» و «نوامبر» بوده است.

ممت پیش از این به آزار جنسی در نمایشنامه «اولنا» ‌در سال ۱۹۹۲ پرداخته بود. این اثر سال ۲۰۰۹ در برادوی روی صحنه رفت و بیل پولمن و جولیا استایلز در آن نقش‌آفرینی کردند.

در این مطلب ممت از رمان جدیدی با عنوان «شیکاگو» نیز یاد کرده و از فیلمنامه‌ای که برای فاکس نوشته، سخن گفته است.