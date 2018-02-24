مرور آثار فیلمساز ایرانی در جشنواره «ریگارد»

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم «ریگارد» کانادا، از جشنوارههای مورد تایید آکادمی اسکار و یکی از معتبرترین جشنوارههای فیلم کوتاه در آمریکای شمالی، در این دوره بخشی را به مرور فیلمهای کوتاه قصیده گلمکانی اختصاص داده است.
در این بخش از میان هفت فیلم کارنامه وی فیلمهای «برزخ»، «آگهی فروش» و «بوق ممتد» با حضور کارگردان به نمایش در میآیند. جلسه نقد و بررسی آثار گلمکانی با حضور منون دومه، منتقد و روزنامهنگار کانادایی که مسئول بخشهای سینمایی در روزنامهها و مجلههایی از جمله «ووآر/ Voir دیدن»، «مدیا فیلم» و «پرس» است برگزار میشود و گلمکانی به سوالات حاضران درباره فیلمهایش پاسخ خواهد داد.
قصیده گلمکانی فارغالتحصیل در سه فوقلیسانس «بازرگانی هنری»، «مطالعات فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» از فرانسه است. او همچنین از دانشجویان آزاد رشته سینما در دانشگاه سوربن بوده و موضوع رساله دکترایش در رشته «مطالعات فرهنگی»، منابع تاثیرپذیری فیلمسازان جوان ایرانی در دهه اخیر است.
وی حدود ۲ سال است که به طور جدی به فیلمسازی پرداخته و از جمله جایزههایی که گرفته سیمرغ بهترین فیلم کوتاه سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر برای «آگهی فروش» و جایزه ویژه بخش دانشجویی دومین جشنواره فیلم «سلامت» برای «برزخ» و ... بوده است.
گلمکانی در جشنوارههایی از جمله «سینهکوئست» و «سانتاباربارای» آمریکا و «دراما» یونان با فیلمهایش حضور داشته است. در برنامه مرور آثار به خواسته دبیر جشنواره ملیسا بوشار به انتخاب قصیده گلمکانی، یکی از فیلمهای کوتاه مورد علاقهاش همراه با فیلمهای خودش برای خریداران، منتقدان و علاقهمندان فیلم کوتاه نمایش داده خواهد شد. گلمکانی فیلم «حیوان» ساخته برادران ارک را به دلیل نوآوری و خاص بودن آن به جشنواره برای این نمایش معرفی کرده است.
نمایش فیلمها روز شانزدهم مارس ساعت ۱۹ خواهد بود.
بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم «ریگارد» از ۱۴ تا ۱۸ مارس در شهر ساگنه ایالت کبک کانادا برگزار میشود.
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