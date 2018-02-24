واکنش رییس دانشکده سینما و تئاتر به تحصن دانشجویان/ حق دارند

اسماعیل شفیعی رییس دانشکده سینما و تئاتر درباره اعتراضی که جمعی از دانشجویان این دانشکده به روند و تجهیزات آموزشی داشته و تحصنی که انجام داده اند به خبرنگار مهر گفت: ما در دانشکده سینما و تئاتر با دانشجویان ارتباط مستقیمی داریم و در اتاق من روی دانشجویان باز است و علاوه بر گفتگوهای مستقیم از طریق تماس های تلفنی و شبکه های اجتماعی نیز ارتباط مان برقرار است.

وی اظهار کرد: بخشی از درخواست های اعتراضی دانشجویان به حق است و بخشی نیز به دلیل ناآشنایی دانشجویان به سیستم اداری دانشگاه است. درخواست داشتن امکانات متناسب با رشته ای که در آن تحصیل می کنند حق دانشجویان است ولی باید این نکته را در نظر گرفت که بودجه تجهیزاتی دانشکده از طریق دولت و ردیف بودجه مجزایی که دارد، پرداخت می شود که لازم است دانشجویان بدانند در سال جاری ریالی از این بودجه از طریق دولت به دانشکده پرداخت نشده است.

شفیعی ادامه داد: ما یک عقب ماندگی های تجهیزاتی داریم که بهبود این وضعیت خیلی رقم بالایی می خواهد و قاعدتا وقتی دولت به ما بودجه تجهیزاتی بدهد، می توانیم این کارها را انجام دهیم در غیر اینصورت دانشکده توانایی مالی مستقلی ندارد که بتواند این امور را انجام دهد.

رییس دانشکده سینما و تئاتر در ادامه سخنان خود تأکید کرد: ما بیش از دانشجویان به واحدهای درسی و شرح درس ها معترض هستیم و اعتراض دانشجویان در این خصوص نیز نکته درستی است. ما کمپینی را با حضور اعضای هیأت علمی هنر از سراسر کشور شکل دادیم و نامه ای با ۴۲۱ امضا به وزارتخانه علوم ارسال کردیم مبنی بر اینکه وزارت علوم درک درستی از هنر ندارد که البته این امر ربطی به دولت خاصی ندارد.

وی یادآور شد: معتقدم وزارت علوم باید در نگاه خود نسبت به هنر و آموزش هنر تجدیدنظر کند زیرا آموزش هنر با آموزش صرفا علمی فرق دارد. وزارت علوم لباس دوخته شده برای آموزش علم را می خواهد بر تن هنر نیز بپوشاند و این ایرادی بنیادین است. وزارتخانه باید بفهمد که هنر مستقل از علم است. ما خودمان می دانیم که این نظام آموزشی نیازهای دانشجویان هنر و جامعه را پاسخگو نیست و دانشجو حق دارد در این زمینه معترض باشد.

شفیعی افزود: امروز نزدیک به ۶۰ درصد تئاتر، ۹۰ درصد انیمیشن و ۸۰ درصد سینمای کشور فارغ التحصیل دانشکده سینما تئاتر هستند که با همین امکانات و استادان مسیر را طی کرده اند یعنی علیرغم همه این کاستی ها اگر دانشجویان به اندازه وقت بگذارند و درس بخوانند، امکان کسب آن جایگاه ها را دارند.

رییس دانشکده سینما و تئاتر در پایان با اشاره به قدمت ۵۴ ساله این دانشکده، تصریح کرد: ما یک استاندارد نانوشته در دنیا داریم مبنی بر اینکه وقتی ۱۰ درصد فارغ التحصیلان یک دانشگاه با کیفیت مناسب در رشته های هنری باشند، آن دوره آموزشی موفق ارزیابی می شود. در حوزه هنر بخش اعظمی از کیفیت دانش آموختگان به استعداد فردی دانشجویان مربوط است یعنی فردی شاید به خوبی درس بخواند ولی نتواند یک اثر مناسب تولید کند. این موضوع خاص ایران نیست و در کشورهای خارجی نیز همین داستان وجود دارد.