به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی استان زنجان، رحمان رستمخانی از تولید ۱۷۲ هزار و ۳۰۰ تن شیر خام طی سال جاری در استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: امسال میزان تولید عسل در استان به بیش از ۹۳۴ تن رسید.

وی میزان تولید گوشت قرمز تولیدی استان را ۱۵ هزار و ۱۰۰ تن اعلام کرد و افزود: امسال همچنین بالغ بر ۳۶ هزار و ۷۲۵ تن گوشت طیور صنعتی در استان زنجان تولید شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۳۲ هزار و ۸۳۶ تن انواع فرآورده های دامی در استان زنجان تولید شده است.

رستمخانی با اشاره به تولید ۷ هزار و ۷۷۷ تن تخم مرغ صنعتی در استان زنجان خاطرنشان کرد: تولیدات دامی استان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳ درصدی داشته است.