شمارش معکوس اختتامیه جشنواره جام جم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره تلویزیونی جام جم، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم ۱۷ اسفند مصادف با میلاد مادر گیتی حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می شود.

با هدف بررسی تولیدات شبکه های سیما در چهار قالب سریال، مسابقه، انیمیشن و مستند منتخبان شبکه ها در این چهار رشته بررسی و به بهترین های هر گروه جوایزی اهدا می شود.

در این دوره از جشنواره ۲۴ اثر نمایشی به انتخاب شبکه های سیما به رقابت می پردازند و هیات داوران در جلسات کارشناسی بهترین کارگردانی، فیلمنامه نویسی، بازیگری نقش اول زن و مرد و بهترین مجموعه نمایشی را معرفی خواهند کرد.

آثار انیمیشن نیز در هشت گروه بررسی شده و در انتها بهترین اثر (تهیه کنندگی)، کارگردانی، انیمیت (متحرک سازی)، طراحی شخصیت، طراحی فضا، فیلمنامه و دوبله معرفی می شود. همچنین هیات داوران برای برترین دستاورد فنی، هنری و تولید ویژه در زمینه پویانمایی جایزه ای ویژه اهدا می کنند.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره تلویزیونی نیز در بخش مستند، پس از بررسی ۵۳ اثر انتخابی از شبکه های سیما بهترین کار پژوهشی در زمینه مستند و برترین کارگردانی مستند را معرفی خواهد کرد. این آثار پیش از آن در مقطع زمانی زمستان ۹۲ تا پاییز ۹۶ روی آنتن یکی از شبکه های سیما رفته اند.

ارزیابی مسابقات تلویزیونی نیز در چهار عرصه کارگردانی، دکور، اجرا و بهترین مسابقه خواهد بود و مسابقاتی که به انتخاب شبکه ها به بخش مسابقه راه یافته مورد ارزیابی داوران جشنواره قرار می گیرند.