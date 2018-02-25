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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

با اپلیکیشن «رایتل من» سیم‌کارت خود را مدیریت کنید

با اپلیکیشن «رایتل من» سیم‌کارت خود را مدیریت کنید

اپلیکیشن «رایتل من» این امکان را برای شما فراهم می‌کند که سیم‌کارت خود را مدیریت کنید.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شما می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن «رایتل من» بسیاری از امور مربوط به سیم‌کارت خود مانند خرید بسته، شارژ ریالی و شورانگیز، آگاهی از جزییات سیم‌کارت‌های رایتل خریداری شده، شرح طرح‌ها و بسته‌های پیشین و کنونی، مشاهده و پرداخت صورت‌حساب، مشاهده نواحی تحت پوشش، فروشگاه‌های رایتل و غیره را بدون نیاز به برقراری تماس با مرکز خدمات مشتریان رایتل انجام دهید.

نحوه دانلود

نسخه Android: اپلیکیشن «رایتل من» قادر است با همه انواع دستگاه‌های تلفن همراه و تبلت با سیستم عامل اندروید حداقل ۴.۴ نصب شود.

نسخه iOS: اپلیکیشن «رایتل من» قابلیت نصب روی همه گوشی‌های آیفون با سیستم عامل حداقل iOS ۹.۰.۰ را دارا است. برای نصب نسخه iOS شما نیازی به Jail Break نمودن گوشی خود ندارید. این نسخه بدون اینکه به گوشی شما آسیبی وارد نماید به راحتی قابل نصب است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه فرمائید.

کد مطلب 4236646

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