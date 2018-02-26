به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری رویداد بین‌المللی TGC ۲۰۱۸ امروز دوشنبه ۷ اسفند ماه با حضور حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مهرداد آشتیانی مدیر پروژه TGC۲۰۱۷ و سالومه اشتری مدیر پروژه TGC۲۰۱۸ برگزار شد.

در این نشست خبری، مهرداد آشتیانی به تشریح آمار و ارقام و دستاوردهای TGC۲۰۱۷ پرداخت و گفت: رویداد TGC ۲۰۱۷ به بزرگ‌ترین رویداد تجاری و علمی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در منطقه بدل شد.

وی افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، TGC را با همکاری شرکت Game Connection فرانسه برگزار کرده است که یکی از حرفه‌ای‌ترین برگزارکنندگان رویدادهای تجاری بازی در دنیا است. در این رویداد ما سه هدف اشتراک تجربه بازی‌سازان بین‌المللی با بازی‌سازان ایرانی، تسهیل و کمک به بازی‌سازان ایرانی برای انتشار محصول در بازارهای بین‌المللی و همچنین اعتمادسازی و شناساندن ایران و صنعت بازی ایران به جامعه بین‌الملل را دنبال می‌کردیم.

آشتیانی گفت: برای رسیدن به این اهداف، بخش‌های مختلفی از جمله فضای نمایشگاهی و ملاقات‌های تجاری، کنفرانس‌ها، پنل‌ها و مسترکلاس‌ها، جایزه توسعه‌دهندگان و فضای اختصاصی برای بازی‌سازان مستقل درنظر گرفته شد.

وی با بیان این که در دوره گذشته TGC تعداد ۲۳۶۰ نفر شرکت کردند گفت: ۵۱ درصد از شرکت کنندگان برای حضور در کنفرانس‌ها شرکت کرده بودند و در وهله دوم ۱۸ درصد هم بازدیدکنندگانی با اهداف تجاری بودند.

مدیر پروژه TGC۲۰۱۷ درباره بخش کنفرانس‌ها توضیح داد: ۶۰ کنفرانس تخصصی در دو روز در ۵ موضوع طراحی بازی، هنری، مسائل فنی، مدیریت پروژه و کسب و کار در دو روز برگزار شد. ۳۰ سخنران نیز از ۱۵ کشور به این رویداد آمدند که بیشترین سهم سخنرانان به ترتیب مربوط به کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان و آمریکا بود. در بخش کلاس‌های تخصصی نیز ۵ کلاس طولانی مدت با موضوعاتی که بتواند خلا دانشی در صنعت بازی‌سازی ایران را پوشش دهد برگزار شد.

آشتیانی ادامه داد: در بخش نمایشگاهی ۱۲۰ غرفه برپا شد که ۷۳ غرفه به شرکت‌های تجاری و ۴۷ غرفه به تیم‌های مستقل یا ایندی اختصاص یافت. همچنین به دعوت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ناشران خارجی نیز به این رویداد آمدند.

وی با بیان این که ۲۰ نفر به نمایندگی از ۱۸ ناشر خارجی در TGC۲۰۱۷ حضور یافتند گفت: تلاش کردیم تا ناشران حاضر در این رویداد در بازارهای مختلفی از جمله بازارهای عربی، ترکیه و اروپا فعال باشند تا تمام بازارهای هدف تحت پوشش قرار بگیرد.

مدیر پروژه TGC۲۰۱۷ یکی از ویژگی‌های این رویداد را دسترسی به برنامه قرارهای ملاقات دانست و گفت: با این برنامه امکان تنظیم برنامه کاری پیش از برگزاری رویداد فراهم آمد. در سال گذشته ۱۸۸ پروفایل کاربری ساخته و ۱۶۱۳ قرار ملاقات درخواست شد که ۴۹ درصد آن مورد پذیرش قرار گرفت. ۶۴ درصد از ملاقات‌های درخواست شده نیز برای دیدار با خریداران خارجی بازی بوده است.

وی ادامه داد: مسابقه توسعه دهندگان یا Development Awards یکی دیگر از بخش‌های مهم رویداد سال گذشته بود که طی آن ۲۱ داور بین‌المللی به داوری و انتخاب بهترین و خلاقانه‌ترین بازی‌های ایرانی پرداختند و البته این فرصت خوبی بود که این بازی‌ها به دقت توسط ناشران خارجی دیده شوند. نکته جالب این بود که بازی‌هایی مورد توجه ناشران قرار گرفتند که کپی بازی خارجی نبوده و ایده‌ای بکر براساس فرهنگ خودمان داشتند.

صادرات دو بازی ایرانی به کمک Tehran Game Convention ۲۰۱۷

آشتیانی با بیان این که از دو گروه شرکت‌کنندگان خارجی و ایرانی نظرسنجی‌ درباره این رویداد انجام شد گفت: خریداران در خارجی در این نظرسنجی اعلام کردند که انتظار دارند با بازی‌سازان ایرانی حداقل به یک قرارداد تجاری دست یابند. همچنین دو بازی ایرانی نیز به مرحله قرارداد با ناشران خارجی رسیده است. نکته دیگر این که شرکت‌کنندگان خارجی اعلام کردند بیشتر از هرچیز دیگر در TGC، از حضور پرشور و پرانرژی بازی‌سازان ایرانی لذت برده‌اند.

وی درباره نتایج نظرسنجی از شرکت کنندگان ایرانی گفت: ۵۰۷ نفر از شرکت کنندگان در این نظرسنجی حضور یافتند که ۴۵ درصد گزینه خیلی خوب، ۴۵ درصد گزینه خوب و ۱۰ درصد گزینه متوسط را انتخاب کردند و هیچ کس به گزینه‌های بد و خیلی بد رای نداد.

مدیر پروژه TGC۲۰۱۷ گفت یک مستند ۲۰۰ صفحه‌ای برای کالبد شکافی نقاط ضعف و خلاهای TGC تهیه شد تا سال آینده شاهد برگزاری رویداد بهتری باشیم.

برخی کشورهای منطقه به‌دنبال برهم زدن رابطه بنیاد با گیم کانکشن فرانسه بودند

حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در این نشست به ترسیم آینده TGC پرداخت و گفت: با برگزاری TGC ما در عمل در خط مقدم تعاملات بین‌المللی می‌جنگیم. با وجود تحریم و تلاش عده‌ای برای ایزوله نشان دادن ایران، نشان دادیم که نمی‌خواهیم به بازار داخل محدود شویم چرا که نتیجه محدود ماندن به بازار داخلی، مرگ تدریجی این صنعت در کشور است.

وی افزود: اگر ما به سراغ دانش بین‌المللی نرویم و خود را به روز نگه نداریم، در ۵ سال آینده تمام فرصت‌های‌مان را در این صنعت از دست می‌دهیم. به همین دلیل هم TGC را به عنوان گامی در جهت افزایش تعاملات بین‌المللی برگزار کردیم و خوشحالیم که این رویداد به بزرگ‌ترین رویداد تجاری و علمی صنعت بازی در خاورمیانه بدل شد. اکنون امیدواریم TGC به هاب تجاری صنعت بازی‌سازی منطقه بدل شود و بزرگ‌ترین فرصت برای هم بازی‌سازان منطقه و هم ناشران خارجی برای تعامل و مذاکرات تجاری باشد.

کریمی گفت: یکی از تفاوت‌های عمده TGC۲۰۱۸ با سال گذشته تعریف منطقه «گیمیستان» با حضور ۳۳ کشور است که در آن‌ها صنعت بازی‌سازی در حال توسعه بود و ما می‌خواهیم میان بازی‌های این کشورها مسابقه برگزار کنیم. در این مسابقه بازی‌ها به داوری ناشران خارجی گذاشته می‌شوند و بهترین فرصت برای آن است که پروژه‌های جدید بازی‌سازی، راه خود را برای حضور در بازارهای بین‌المللی باز کنند.

وی با بیان این که در رویداد امسال، گیم کانکشن در سود TGC شریک شده تا در ریسک برگزاری این رویداد دخیل باشد گفت: این رویداد در مسیر خوبی قرار دارد و امسال مبلغ کمتری از سوی بنیاد برای آن هزینه می‌شود. پیش‌بینی ما این است که ظرف سه تا چهار دوره آینده این رویداد کاملا بتواند با درآمدهایش، هزینه برگزاری خود را پوشش دهد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: پس از TGC۲۰۱۷، از کشورهای منطقه از جمله امارات و ترکیه با پارتنر خارجی این رویداد یعنی Game Connection فرانسه تماس گرفته شد تا آن‌ها به جای همکاری با ایران، در آن کشورها رویداد برگزار کنند. اما خوشبختانه هوشمندی ما در قرارداد اولیه باعث شد تا قرارداد ما با این شرکت در این منطقه انحصاری باشد از طرفی موفقیت قابل توجه تی‌جی‌سی باعث شد تا طرف فرانسوی دلیلی برای دور زدن ایران نداشته باشد.

کریمی ادامه داد: بازی‌سازان ایرانی پس از TGC۲۰۱۷ نیاز به برقراری تعامل با رویدادهای بین‌المللی را پیدا کردند. به همین دلیل برای نخستین بار بازی‌سازان ایرانی با هزینه شخصی در نمایشگاه Game Connection فرانسه حضور یافتند و اکنون به جرات می‌توان گفت حضور فعالان بازی کشورمان در رویدادهای بین‌المللی پس از تی‌جی‌سی افزایش قابل توجهی داشته است.

افزایش قابل توجه ناشران و سخنرانان بین‌المللی در TGC ۲۰۱۸

سالومه اشتری مدیر پروژه TGC ۲۰۱۸ نیز در این نشست خبری با بیان این که این رویداد قرار است ۱۴ و ۱۵ تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برپا شود گفت: در نخستین گام، به تدوین نقشه راه دوره آینده پرداختیم و در این مرحله مدیران گیم کانکشن آبان ماه به ایران آمدند تا همراه با کارشناسان بنیاد، نظرات، انتقادات و پیشنهادات شرکت‌های بازی‌ساز ایرانی را بگیرند.

وی با بیان این که در این نقشه راه ۵ تغییر عمده در ساختار TGC روی می‌دهد گفت: یکی از نکاتی که بازی‌سازان ایرانی به آن اشاره کردند این بود که جلسات حضوری با خریداران بین‌المللی بسیار مثبت بود اما پس از این که آن‌ها به کشورشان باز می‌گشتند، تمایل کمتری به عقد قرارداد نشان می‌دادند. به همین دلیل مقرر شد به خریداران و ناشران علاقه‌مند به حضور TGC تاکید شود که تنها حضورشان در این رویداد کافی نیست و باید خروجی مشخصی داشته باشد و همچنین تلاش می‌کنیم ناشرانی را به ایران بیاوریم که مشکل تجارت با بازی‌سازان ایرانی نداشته باشند.

اشتری ادامه داد: تعداد ناشران یا Buyer های رویداد تی‌جی‌سی ۲۰۱۸ به ۳۰ شرکت افزایش می‌یابد و تاکنون ۲۱ شرکت برای حضور در این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند که اسامی شرکت‌های معتبری از چین، روسیه و کانادا در میان آن‌ها به چشم می‌خورد.

وی با بیان این که یکی از نقاط قوت TGC۲۰۱۷ برگزاری ۶۰ کنفرانس بود گفت: یکی از تغییرات رویداد سال آینده این است که تعداد کنفرانس‌ها به ۸۰ افزایش خواهد یافت و سهم سخنرانان خارجی نیز بیشتر می‌شود. براساس برنامه‌ریزی به عمل آمده ۵۰ سخنران خارجی و ۳۰ سخنران ایرانی در TGC۲۰۱۸ حضور خواهند داشت و تاکنون ۱۱۲ سخنران هم برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند که ۹۵ درصد تقاضاها از سمت سخنرانان خارجی بوده و امیدواریم سخنرانان کشورمان نیز تجربیات خود را در این رویداد به اشتراک بگذارند. هم‌اکنون متخصصان داخلی می‌توانند با مراجعه به صفحه http://www.tehrangamecon.com/en/call-for-speakers نسبت به ثبت سخنرانی خود اقدام نمایند.

مدیر پروژه TGC۲۰۱۸ تغییر سوم رویداد سال آینده را سطح‌بندی سخنرانان دانست و گفت: یکی از مشکلات کنفرانس‌ها مشخص نبودن سطح سخنرانی بود. به همین دلیل کنفرانس‌ها در سه سطح مبتدی، متوسط و حرفه‌ای طبقه‌بندی خواهند شد تا مخاطبان انتخاب بهتری داشته باشند.

وی ادامه داد: براساس بازخورد فعالان صنعت بازی‌سازی، مسترکلاس‌ها یک روز پیش از رویداد برگزار می‌شود تا شرکت‌کنندگان در این بخش بتوانند از کنفرانس‌ها نیز استفاده کنند. در نتیجه به نوعی می‌توان گفت TGC۲۰۱۸ در سه روز برگزار می‌شود.

اشتری آخرین تغییر سال آینده را برگزاری «جایزه گیمیستان» عنوان کرد و گفت: ایران و ۳۲ کشور افریقایی و آسیایی که صنعت بازی‌سازی آنها در حال توسعه است، در قالب منطقه فرضی گیمیستان دسته‌بندی کرده‌ایم و مسابقه‌ای میان پروژه‌های بازی‌سازی آنها برگزار می‌شود. این بازی‌ها را ناشران بین‌المللی داوری خواهند کرد و نامزدهای هر بخش که ۱۵ خرداد معرفی می‌شوند، امکان حضور در TGC و استفاده از فضای رایگان را خواهند داشت. برندگان نیز در مراسم اختتامیه اعلام خواهند شد.

مدیر پروژه TGC۲۰۱۸ با بیان این که ثبت‌نام در این رویداد رسما از امروز آغاز می‌شود گفت: سه مدل بلیت شامل بلیت دسترسی به کنفرانس‌ها، بلیت دسترسی به کلاس‌های تخصصی و کنفرانس‌ها و بلیت تجاری شامل دسترسی به کنفرانس‌ها و اپلیکیشن قرار ملاقات‌ها فروخته خواهد شد. فروش غرفه‌های تجاری نیز در مساحت‌های مختلف از امروز امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: کسانی که بلیت مورد نیازشان را تا ۲۰ فروردین خریداری کنند شامل تخفیف ویژه خرید بسیار زودهنگام ۳۰ درصدی می‌شوند. همچنین تا دوم خرداد مرحله خرید زودهنگام است و بلیت‌ها با ۲۰ درصد تخفیف عرضه خواهد شد. برای دانشجویانی هم که به صورت گروهی در این رویداد شرکت کنند ۵۰ درصد تخفیف درنظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان برای خرید بلیت‌های رویداد می‌توانند به صفحه http://www.tehrangamecon.com/en/buy-ticket-or-booth مراجعه کنند.