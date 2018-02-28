اولین کارخانه بریکت گرم ایران در هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری مرحله نخست سومین کارخانه تولید فولاد در هرمزگان مورد بهره برداری قرار گرفت. برای نخستین بار در کشور است که در این کارخانه آهن اسفنجی به شکل بریکت گرم تولید می‌شود.

در این مرحله یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به شکل بریکت گرم تولید می‌شود. ماندگاری بالا و مقاومت در برابر اکسید شدن و زنگ زدگی از مهم‌ترین ویژگی‌های بریکت گرم است.

فن آوری تولید بریکت گرم برای نخستین بار در کشور، سومین کشور در خاورمیانه و نهمین کشور در دنیا در این کارخانه است. ظرفیت این کارخانه تولید پنج میلیون تن مقاطع فولادی در سه مرحله است که در مرحله نخست آهن اسفنجی تولید می‌شود. برای ساخت این کارخانه ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

با بهره برداری از این کارخانه برای ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۴ هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شده است. ساخت این کارخانه از سال ۸۸ در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ۱۳ کیلومتری غرب بندرعباس آغاز شد.

با بهره برداری از مرحله نخست این کارخانه ظرفیت تولید فولاد خام در استان از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال افزایش می‌یابد.

نخستین محموله صادراتی بریکت گرم این شرکت در دی ماه امسال به خارج از کشور صادر شده است. وزن این محموله بریکت گرم حدود ۳۰ هزار تن بود که به مقصد کشورهای آسیایی بارگیری و ارسال شد.

هرمزگان با ۱۰ درصد تولید فولاد رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.