دشمنان ایران در برابر اندیشه ناب مقاومت عاجز مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شب گذشته در اولین کنگره شهدای مسجد حضرت مهدی عج(ع) اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۳ هزار شهید استان خوزستان و شهدای مدافع حرم با اشاره به اینکه باید از دفاع مقدس، فداکاری و مجاهدت مردم خوزستان و رزمندگان مقدم نشین تقدیر و تشکر کرد، افزود: انقلاب اسلامی چند آیه، اصل و مبنا دارد که اولین مورد آن، قرآن کریم است و غدیرخم، عاشورا و توجه به ظهور و مهدویت نیز در مراحل بعدی قرار دارند؛ این پایه ها اساس انقلاب، دفاع از دین خدا و جلوگیری فنای تاریخ هستند.

سردار فضلی بیان کرد: این همه فداکاری، مجاهدت و سرمایه گذاری اگر غیر از برای خدا و معامله با حق تعالی باشد خسران است؛ مردم بصیر زمان دفاع مقدس در معامله با خدا همه داشته ها و سرمایه های خود (جان های مقدس و مبارک) را برای دفاع از دین خدا به میدان آوردند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به اینکه مردم در طول مدت بعد از انقلاب همیشه پشتیبان انقلاب خود بوده اند، گفت: در عرصه های مختلف در مواجهه با جنگ سخت دشمن، جنگ نیمه سخت امنیتی، جنگ نرم، جنگ تفکیری ها و اندیشه ها و حتی فرامرزها در دفاع از حرمیین شریفین به حدی فرزندان این امت مجاهدت کردند که غیرقابل توصیف است و تاریخ در مورد آنها روایت ها خواهد کرد.

سردار فضلی یادآور شد: فرزندان این ملت در جنگ هفت ساله در سوریه و آزمون هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند؛ به تعبیری نه تنها سوریه با داعشی ها و تکفیری ها دست و پنجه نرم کرده بلکه انقلاب و ایران اسلامی ام القرای جهان ناب محمدی نیز با آنها مقابله کردند.

وی بیان کرد: این نگاه رفیع و بلند رزمندگان اسلام باعث شده که جنگ را در فرای مرزها انجام و امروز ذلت مستکبران مشهود شده است؛ آمریکایی ها، صهیونیستی ها، سعودی ها و سایر هم پیمانانشان عاجز شدند از این اندیشه و تفکر نابی که امروز در جهان اسلام به اسم مقاومت، شکل و هویت پیدا کرده است.