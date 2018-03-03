سئوال از رئیس جمهور واستیضاح سه وزیر در دستورکارکمیسیون های مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

دستور کار کمیسیون های تخصی مجلس به شرح زیر است:

کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی: بررسی آلودگی هوا

نشست با مسوولان دستگاه‌های ذیربط در خصوص آلودگی هوا

کمیسیون تدوین ‌آیین نامه داخلی

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت

بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: دعوت از وزرای علوم و آموزش و پرورش برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان

دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

ارائه گزارش وزارت آموزش و پرورش در خصوص وضعیت مدارس سمپاد پس از حذف آزمون

ارائه گزارش وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه پرداخت‌ها و مطالبات فرهنگیان در سال ۱۳۹۶

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

ارائه گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دلایل حذف برخی از رشته‌ محل‌های دانشگاه علمی کاربردی

کمیسیون اجتماعی:بررسی تقاضای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بررسی تقاضای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادامه بررسی استفساریه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

بررسی طرح استفساریه اصلاح تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی

کمیسیون اقتصادی:بررسی سوال ۱۰۱ تن از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور

ادامه بررسی و رای‌گیری نهایی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی طرح اسفساریه چگونگی امهال وام

بررسی سوال ۱۰۱ تن از نمایندگان مجلس از ریاست جمهوری

دعوت از وزرای امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

نشست با رئیس صندوق توسعه ملی با موضوع استماع گزارش عملکرد آن صندوق

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:دعوت از وزیر خارجه جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

دعوت از وزیر خارجه جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

بررسی آخرین وضعیت فرقه ها در کشور

کمیسیون انرژی:دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات:رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با حضور رئیس کل دیوان محاسبات

رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با حضور رئیس کل دیوان محاسبات

رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

رسیدگی به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

کمیسیون بهداشت و درمان:دعوت از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

بررسی طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون

بررسی استفساریه جزء (۴) بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی

دعوت از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

بررسی طرح های اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات احزاب و سازمان‌های مردم نهاد

کمیسیون صنایع و معادن:دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی

استماع گزارش عملکرد و برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون سیاست‌های اجرائی اقتصاد مقاومتی و مسائل و مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی

دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی ضرورت انجام تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکتهای خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش با وجود حمایت‌های گسترده و مستمر مجلس و دولت از آنها و عدم پاسخگویی به انتظارات مردم با توجه به پیشرفت سایر کشورها در این صنعت و پاسخ به سوالات نمایندگان

کمیسیون عمران:دعوت از عباس آخوندی وزیر راه جهت بررسی تقاضای استیضاح

دعوت از عباس آخوندی وزیر راه جهت بررسی تقاضای استیضاح واصله از سوی جمعی از نمایندگان.

بررسی نهایی تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه مربوط به بررسی عملکرد مجموعه وزارت نفت در اجرای احکام قانونی مرتبط در حوزه عمرانی با حضور زنگنه وزیر نفت و دادستان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، وزارتخانه‌های راه و جهاد کشاورزی، کشور، آموزش و پرورش و بنیاد مسکن و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

انتخاب ۳ نفر از اعضای کمیسیون عمران برای عضویت در کمیسیون مشترک و رسیدگی به طر جامع توسعه و عمران روستایی

بررسی برنامه‌ها و تمهیدات دستگاه‌های مرتبط در ایام نوروز با دعوت وزارتخانه‌های راه، کشور و بهداشت، آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، بیمه مرکزی و هلال احمر

کمیسیون فرهنگی:دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

بررسی رویدادهای فرهنگی

ادامه بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی – فرهنگی

دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون قضایی و حقوقی:رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری

رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:بررسی درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.

انتخاب هفت نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح جامع توسعه و عمران روستایی در اجرای ماده ۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سوالات استیضاح کنندگان در اجرای ماده ۲۲۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی