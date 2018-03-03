به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قم که ظهر شنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به پیگیری‌های تعیین تکلیف مونوریل قم، اظهار کرد: توافقنامه‌ای که بین پیمانکار و کارفرمای پروژه مونوریل بود و کلید کار بود تا همین چند روز قبل هم نامشخص مانده بود که اخیراً این موضوع رفع ابهام شده است.

استاندار قم با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف پروژه مونوریل قم نیاز به اعتبار بسیار کلانی دارد، افزود: برای تکمیل همین مقداری از مونوریل که به تصویب شورای ترافیک رسیده است حدود ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

وی بر روحیه مطالبه‌گری مدیران استان و نیاز به جذب بودجه و اعتبار از دستگاه‌های بالادستی هم تأکید کرد و گفت: در رابطه با موضوعات و پروژه‌هایی که اعتبارات ملی می‌خواهد مدیران استان این وظیفه را دارند که پیگیری کرده و نهایت تلاش خود را برای دریافت سهم استان انجام دهند و علاوه بر این لازم است که هر دو ماه یک بار گزارشی از اقدامات خود را به استانداری برسانند.

صادقی در رابطه با هزینه اسناد خزانه سال جاری نیز تأکید کرد: دستگاه‌ها در صورتی که می‌توانند اسناد خزانه‌ای که بین دستگاه‌ها با سررسیدهای مختلف توزیع شده است را تا ۳۱ خرداد، هزینه کنند و در غیر این صورت اسناد را مرجوع کنند و مدارک را در اختیار اداره کل امور دارایی قرار دهند.