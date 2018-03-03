خودآموز فنون قلمزنی کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خودآموز فنون قلمزنی» نخستین کتاب مستقل محمد صحرانورد، قلمزن و پژوهشگر هنرهای فلزی ایران است. این کتاب که به آموزش گام به گام فنون قلمزنی می‌پردازد، معرفی کاملی از ابزار، تجهیزاتو مواد مصرفی را به علاقه‌مندان ارائه می‌کند. «خودآموز»، ساختار کتاب و «فنون»، موضوع مورد تمرکز این کتاب در هنر قلمزنی است.

نویسنده اثر درباره کتاب تالیفی خود می‌گوید: «از نخستین سال‌هایی که به آموختن هنر قلمزنی پرداختم، فقدان منابع آموزشی جامع و خودآموز، که بتواند پاسخگوی نیازهای تمام نشدنی من در این هنر باشد همواره مرا رنج می‌داد. به ویژه آنکه من در اصفهان، شیراز، تهران و اندک شهرهای دیگری که از نعمت رواج قلمزنی برخوردارند، زندگی نمی‌کردم.

شاید بر مبنای همین درد بود که فقدان منابع آموزشی کامل و خودآموز بیش از پیش بر من آشکار شد و توانستم درد مشترک علاقه مندان این هنر را در شهرها و روستاهایی غیر از اصفهان، شیراز، تهران و مانند آن، درک کرده و پس از یک دهه قلمزنی و آموزش آن، این کتاب را با بهره مندی از آخرین شیوه‌های اندیشیده شده، آزموده و علمی کتب هنری جهان و همچنین با الهام گرفتن از شیوه‌های ایرانی آموزش هنر، آغاز و به هموطنانم تقدیم کنم.»

صحرانورد در مقدمه کتاب درباره شیوه آموزش به کار رفته در این اثر می‌گوید: «به علت نبود شیوه نامه آموزشی در قلمزنی سنتی ایران، شیوه آموزشی ارائه شده در این کتاب، با الهام گرفتن از رساله‌های خوشنویسی بزرگان خوشنویسی ایران همچون رساله آداب المشق، منسوب به میرعماد (۱۰۲۴-۹۶۱ هـ. ق) و رساله صراط السطور، تالیف سلطانعلی مشهدی (۹۲۶-۸۳۹ هـ. ق) طراحی شد. در این رساله‌ها، بر «مشق کردن» یا تمرین کردن تاکید شده است و در آن، هنرآموز با گذر از سه مرحله مشق عملی، مشق نظری و مشق خیالی مراحل آموزش خود را طی می‌کند.»

در این کتاب نویسنده صرفاً بر «فنون» قلمزنی تمرکز کرده و از پرداختن به سایر موضوعات تاریخی، اسطوره ای، اساتید، طراحی و مانند آن خودداری کرده است. اینکه چرا به تمامی موضوعات یاد شده نپرداخته اند را می‌توان به نقدی که ایشان بر کتاب‌های قلمزنی ایران داشته و از آن به «دام کلی گویی» نام می‌برد دریافت.

کتاب خودآموز فنون قلم زنی در ۵ فصل و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۲۲۴ صفحه، به قیمت ۳۸۵۰۰ تومان توسط موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) عرضه می‌شود.