به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «بچه‌خور» فیلم کوتاه داستانی محمد کارت و به تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی در جنوب شهر تهران به پایان رسید.

نگارش فیلمنامه «بچه خور» را آبان عسکری و محمد کارت و مدیریت فیلمبرداری آن را هادی بهروز برعهده داشته‌اند. این فیلم با نگاهی به آسیب‌های اجتماعی، مسایل کودکان کار و کودکان بدسرپرست را بازگو می‌کند.

از بازیگران این فیلم می توان به بهرام ابراهیمی، علیرضا مهران، علیرضا حکیمی، فرهانه سبحانی، علی بحری اشاره کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: هیچکس عشق کودکان را جدی نمی گیرد اما در حقیقت هیچ چیز زیباتر و قدرتمندتر از عشقی کودکانه نیست.

از عوامل اصلی «بچه خور» می‌توان به فیلمبردار: مهران ممدوح، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: محمد فراهانی، مدیر صدابرداری: مهدی صالح کرمانی، طراح چهره‌پردازی: عظیم فراین، طراح صحنه و لباس: سعید حسنلو، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیرتولید: زینب نجفی، مدیر تدارکات: مهدی و محمد گنجی، دستیار کارگردان: حسین کاظمی، دستیاران فیلمبردار: سید ناصر میرخانی، تیام کیانی، دستیاران صحنه و لباس: یاشار شیر محمد پور، حمید شهرانلو، افسانه اذان‌گو، دستیار گریم: میکائیل ثامنی، دستیار صدابردار: اشکان طلوعیان، هماهنگی تولید: کیانوش نعیمی، دستیاران تدارکات: آرش کشاورز، ایمان پناهی و سایر بازیگران: مهران زارع حسینی، رضا هدایتی، حسین دانشجو، میلاد محمدی، محمد دهچی، ابراهیم شعرکی، رضا ترکمن، رضا علیزاده، حسن اختری، شایان کشمیری اشاره کرد.