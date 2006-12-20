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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۳

قشقایی میزبان دو نمایش "معاصر" است

نمایش‌های "شوایک" و "مرگ فروشنده" محصول گروه تئاتر "معاصر" از دوشنبه 27 آذرماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد "شوایک" نمایشنامه‌ای است نوشته و کار کورش نریمانی که ساعت 18 در تالار قشقایی اجرا می شود. در این نمایش 70 دقیقه‌ای که برداشتی آزاد از رمان "شوایک" یاروسلاو هاشک است، احمد مهرانفر، بتول علیزاده، سیامک صفری، امیر جعفری، محسن طنابنده و امیررضا دلاوری بازی می‌کنند.

"مرگ فروشنده" نیز نمایشی است نوشته آرتور میلر که به کارگردانی نادر برهانی مرند هر شب ساعت 45/19 در همین تالار روی صحنه است. در این نمایش پیام دهکردی، ریما رامین‌فر، هومن برق‌نورد، احمد مهرانفر، فردین محدث، افسانه ماهیان، امیر جعفری، سیامک صفری، هدایت هاشمی، هادی عامل و شهره انصاری به عنوان بازیگر حضور دارند.

محمدامیر یاراحمدی به عنوان دراماتورژ و منوچهر شجاع به عنوان طراح صحنه با گروه تئاتر معاصر همکاری دارند. این دو نمایش هر روز جز شنبه ها در دو ساعت 18 و 45/19 روی صحنه تالار قشقایی خواهند بود.

کد مطلب 424262

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