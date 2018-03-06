گزیده اشعار نوذر پرنگ در کتابی گردآوری شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید مجموعه گزیده اشعار نوذر پرنگ را به کوشش ولی‌الله درودیان منتشر کرد. در این کتاب بخشی‌هایی از سروده‌های نیمایی، چهارپاره‌ها، مثنوی‌ها، غزل‌ها و تصنیف‌های این شاعر گردآوری شده است.

کتاب همچنین در بخش نخست خود در پاسداشت این شاعر مقالاتی از ولی‌الله درودیان، منوچهر آتشی، سید علی موسوی گرمارودی، کامیار عابدی، محمد رضا روزبه و چند نقد و نظر بر آشعار او به قلم بیژن ترقی، عبدالعلی دستغیب، علی رضا طبایی، یدالله عاطفی کرمانشاهی، محسن فرجی، عزت‌الله فولادوند و سهیل محمودی را به همراه دارد.

در بخشی از این کتاب سید علی موسوی گرمارودی درباره اشعار این شاعر می‌نویسد:

غزل نوذر در میان دسته «غزل نو» و عزل امروز است. هر چند شعرهای ناب از مرزهای زمان در می‌گذرد. با اینکه شعر نوذر پرنگ از شعر گذشتگان متمایز است، اما ارادت و انس ژرف او با شعر حافظ، زبان او را با گلچرخی رنگین، به برخی آرایه‌ها و پیرایه‌های زبان حافظ نزدیک کرده است. یعنی علاوه بر آن که فخامت و استواری و ایهام و نیز تراش آلماس‌گونه که ترکیبات حافظ دارد در شعر او نیز، به تناسب به چشم می‌خورد، اغلب اوزانی که حافظ برای عزل‌های خود انتخاب کرده است؛ و حتی برخی ردیف‌ها و قوافی حافظ، در غزل پرنگ انعکاس یافته است اما یکی از مهمترین دلایلی که زبان پرنگ را به زبان حافظ نزدیک و گاهی شبیه کرده است؛ کاربرد اسطوره‌های واوژگانی و یا واژه اسطورههای ساخته و پرداخته حافظ است.

نشر مروارید این کتاب را در ۱۶۸ صفحه با قیمت ۱۷ هزار تومان منتشر کرده است.